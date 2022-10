CIUDAD DE MÉXICO._ Con Andrés Muñoz (1-0, 0.00) se completó la docena de lanzadores mexicanos con al menos una victoria en la postemporada de Grandes Ligas, partiendo de Fernando Valenzuela (5-1, 1.98), como pionero en el recordado 1981.

Siguieron al sonorense: Aurelio López (2-1, 2.89), Óliver Pérez (2-0, 3.78), Yovani Gallardo (2-2, 2.32), Joakim Soria (1-1, 10.13), Marco Estrada (3-3, 2.64), Roberto Osuna (2-1, 2.97), Julio Urías (7-3, 3.52), José Urquidy (3-2, 4.05), Víctor González (1-0, 2.70) y Giovanny Gallegos (1-0, 2.79).

Naturalmente, no fueron los únicos en avatares de playoffs y Serie Mundial. Pero algunos no alcanzaron el triunfo a pesar de sus buenos oficios, entre ellos, Ismael Valdez (0-1, 2.03), Luis Ignacio Ayala (0-0, 2.45), Jaime García (0-3, 3.62) y el vigente Luis Cessa (0-0, 2.25).

Muñoz participó en los dos encuentros que bastaron a los Marineros de Seattle para eliminar a domicilio a los Azulejos de Toronto, en dos entradas y dos tercios en que permitió un hit, concedió una base por bolas y ponchó a tres, en un atestado Rogers Centre.

Para el nativo de Los Mochis, desde luego, habrá más contra los Astros de Houston en la serie divisional inédita que empezará mañana en el Minute Maid Park de la ciudad texana, con el formato 2-2-1.

LOS Algodoneros de Guasave debutarán al jardinero Justin Byrd, un actor y modelo que anda en el beisbol mexicano desde el pasado verano, donde estuvo con los Guerreros de Oaxaca.

Juega en los tres jardines, tiene 30 años y en su hoja de servicios aparece otra particularidad: nunca ha pertenecido a una organización conocida del Big Show y desde 2015 es legionario de ligas independientes.

Cayó de pie en la Liga Mexicana, según un sólido .388, 6 jonrones, 33 remolcadas y 10 robos en 34 juegos. En 2022 también rindió para los Lincoln Saltdogs (.337, 10jrs., 35cp), en la Asociación Americana.

Byrd estará en los prados de los azules al lado de su compatriota y también estreno, Josh Altman, y el nayarita Alejandro Ortiz que ha echado raíces patrullando el amplio territorio del centro.

UN día como hoy, en 1980 -- George Brett conecta un jonrón de tres carreras ante el relevista Goose Gossage para dar a los Reales de Kansas City una victoria de 4 a 2 y una barrida de tres juegos sobre los Yanquis de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

**”Mi padre se preocupaba mucho por mí, pero nunca me dio la satisfacción de saberlo realmente. Batear .390 no fue suficiente para él. Nada parecía ser. No estaba tratando de ser malo. Sólo se ocupaba de que nunca me sintiera satisfecho, de que trabajara duro para sacar el máximo provecho de lo que tenía”.- George Brett.

En seguidillas.- El versátil Isaac Rodríguez reportó el fin de semana a los entrenamientos de los Cañeros de Los Mochis que redondearon su róster. Sólo faltan los bigleaguers que necesitan permiso especial por estar en la lista de “fatiga extrema”: Ramón Urías, Alejo López y Daniel Duarte... Gil Velázquez, flamante mánager campeón de la Liga de la Costa del Pacífico AAA (Reno Aces), tomó el mando de Águilas de Mexicali que mañana inaugurarán en Monterrey... Los Tomateros de Culiacán contrataron a Marshall Kasowski, pítcher relevista de 27 años que desde 2015 hace antesala en sucursales de los Dodgers. En 2022, registró 1-0 y 3.70 en carreras limpias para Oklahoma City (AAA).