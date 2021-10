Hoy Anthony sabe que uno más requerirá de un esfuerzo diferente.

“Sí, ganamos dos (campeonatos) en fila. Pero eso quizá ahora lo va a hacer más difícil. Todos van a venir por nosotros, todos nos van a tratar de quitar eso (el campeonato)”, expresó horas antes de arrancar la temporada 2021-22 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El zurdo se ha ganado la reputación de lucir en momentos cruciales, dentro de la postemporada.

“He sido lo suficientemente afortunado de lanzar bien en juegos buenos, juegos grandes”, reconoció.

Su especialidad han sido los duelos de Serie Final. En ocho aperturas, tiene marca de 6-1 con 1.86 PCL y 1.08 de WHIP. En dos finales, una de ellas la más reciente, se acreditó dos de las cuatro victorias y en par de ocasiones, fue vencedor en el duelo decisivo.

No obstante, acepta que el éxito se firma en conjunto.

“No siempre he lanzado bien y otros lanzadores, la ofensiva, el resto del equipo me ha levantado. Es por eso que es un juego de equipo, porque no siempre puedo lanzar bien”, finalizó.