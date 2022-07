CIUDAD DE MÉXICO.- En un rol aparentemente ya definido, preparador, Roberto Osuna lanzó otro un inning en blanco (0h, 0bb, 3k) en su sexta aparición en la Liga del Pacífico de Japón, para los Marinos de Chiba Lotte, que se impusieron 4-2 a los Leones de Seibú.

Detrás del estelar cerrador, Naoya Masuda (0-1, 21sv, 2.65 pcl), el ex ligamayorista compila 2-0 y un “hold”, sin admitir carreras en seis innings en los que ha suma cinco ponches y un boleto.

Algunos se hacen a la idea de que luego de tirar para Diablos Rojos y Charros de Jalisco, la fuerte pelota japonesa sería un gran escaparate en su afán por regresar al Big Show, pero queda claro que el líder en rescates de la Liga Americana en 2017, no tenía que embarcarse tan lejos para provocar a los scouts.

MURIÓ el ex lanzador Eduardo Bauta, relevista en Grandes Ligas en los sesenta y que en la Liga Mexicana jugó siempre para los Petroleros de Poza Rica (64-55, 2.55) y en invierno con los Ostioneros de Guaymas (6-3, 3.70) y Tomateros de Culiacán (6-5, 2.00).

Su deceso, de causas naturales a los 87 años, en Daytona Beach, Florida, pasó inadvertido no obstante sus cinco campañas y 97 juegos en las Mayores (6-6, 11sv, 4.35 pcl), donde trabajó con los Cardenales de San Luis y Mets de Nueva York, entre 1960-1964.

En 1973 levantó su mejor cosecha en la LMB (23-5, incluidas 7 blanqueadas y 21 juegos completos y 2.23 en carreras limpias) y se recuerda su participación en su única Serie del Caribe, en 1974 en Hermosillo, como refuerzo de los Yaquis de Ciudad Obregón, venciendo a los Tigres de Licey que dirigía Tom Lasorda, en ruta completa.

Bauta, a quien vimos entre los aficionados en el segundo fallido intento del clásico caribeño en Miami 1991, fue parte de aquella camada de cubanos que vinieron a beisbol mexicano, en los sesenta y setenta, y de la cual ahora solamente sobreviven los pitchers Pedro Ramos, también ex bigleaguer, y Waldo Velo.

OBSERVACIONES: Los Diablos Rojos difirieron para hoy miércoles, en el estadio Alfredo Harp Helú, el inicio de la atractiva serie contra los Toros de Tijuana, en aras de reforzar los cuidados por la pandemia sin fin. El compromiso finalizará mañana con doble programa desde las 16 horas.

El zurdo venezolano de los Sultanes de Monterrey, Yohander Méndez (6-0, 2.01), es uno de los pocos que se han reído de la supuesta bola “viva” en la actual edición de la Liga Mexicana. Arrancó la primera de las cuatro semanas que restan al calendario en la cima del “top ten”.

UN día como hoy, en 1971: en un juego en que conectaron seis jonrones, incluido uno de Reggie Jackson en la cuarta entrada de 520 pies, la Liga Americana derrota a la Liga Nacional, 6-4, en el Juego de Estrellas, en el Tiger Stadium de Detroit.

Todos los jugadores que se volaron la barda (Johnny Bench, Hank Aaron, Roberto Clemente, Frank Robinson, Harmon Killebrew y Jackson) se convertirán en miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

**“Los lanzadores me hicieron un favor cuando me derribaron. Me hizo más decidido. No dejaría que ese lanzador me sacara. Dicen que no puedes golpear si estás de espaldas, pero yo no golpeé de espaldas. Me levanté”.- Frank Robinson.

EN seguidillas.- Los Atléticos de Oakland enviaron a su sucursal AAA, Aviadores de Las Vegas, al mexicalense Adrián Martínez (2-2, 6.52), quien después de su brillante debut en las Mayores, el 10 de mayo en Detroit (5.1 Ip, 4h, 0c, 0bb, 3k), batalló en tres oportunidades más, incluso, el pasado lunes en Texas (4.1 Ip, 4h, 6c, 4l, 4bb, 3k)... Desde que regresó de la lista de lesionados, Luis González (.302, 3jrs., 26cp) bateaba .300 (10-3), con un doble y dos empujadas en tres juegos para los Gigantes de San Francisco... El novato de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda (.500, 0, 2), registró su primera jornada de dos imparables y ha pegado hits en tres de sus cuatro juegos en la gran carpa.