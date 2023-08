CIUDAD DE MÉXICO.- Más de un mes tardó Roberto Osuna para obtener un salvamento en el beisbol japonés, realidad que no refleja una crisis personal, sino escasas oportunidades generadas por su equipo Halcones de Softbank.

En todo ese tiempo, para el ex ligamayorista sólo hubo tres intentos, de los cuales falló en uno y acertó en dos, el segundo en la jornada del viernes frente a los Luchadores de Nippon Ham, tirando un episodio (1h, 0c, 1k).

Osuna, quien tiene 2-1 y 0.80 en carreras limpias, consiguió su rescate 17 en su segunda travesía por tan lejanas tierras. En 33 innings y dos tercios ha ponchado a 30 a cambio de dos bases por bolas.

SIN tirar una sola pelota, los Dodgers de Los Ángeles devolvieron a su filial AAA, Oklahoma City, al relevista Víctor González (2-3, 5.32). El zurdo relevista no es visto en el Big Show desde el 2 de julio.

Otra: Mañana domingo coincidirán por primera vez en el mismo día 2023, Julio Urías (9-6, 4.39), que va contra los Rockies de Colorado, y José Urquidy (2-2, 6.10) en Houston vs. Los Angelinos de Anaheim.

Una más: Ha costado al jardinero Luis González (.196, 0, 4) rendir buenos números en su rehabilitación en las sucursales de los Gigantes de San Francisco, que actualmente lo monitorean en AAA.

Y, empuñando casi siempre contra pítcher derechos, Esteban Quiroz (.243, 6, 44) hace acopio de paciencia en la finca de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, en la Liga Internacional AAA.

UN día como hoy, en 1991—El mánager de los Diablos Rojos, Benjamín “Cananea” Reyes, quien luchaba contra el cáncer, dirigió el último juego de su vida en el séptimo juego de la final de la zona sur que ganó 7x3 a los Bravos de León, en el parque del Seguro Social.

En el dugout de enfrente, tuvieron una ausencia notable: el piloto Francisco “Paquín” Estrada, quien se encontraba en Navojoa para los funerales de su madre, al igual que su hermano, Héctor, cátcher de los Diablos Rojos.

El coach Ramón “Diablo” Montoya suplió a Reyes en la serie por el título que los capitalinos perderían en siete tórridas batallas ante los Sultanes de Monterrey.

Reyes falleció el 10 de diciembre de ese año en Hermosillo, Sonora a los 54 años, dejando un legado de 6 campeonatos en la Liga Mexicana, 4 en la del Pacífico y dos en la Serie del Caribe.

**“Eso es lo hermoso del beisbol. Puedes ser de cualquier tamaño y tener éxito”.- Andrew Benintendi.

EN seguidillas.- La Liga Mexicana mandó a la congeladora al mánager de los Pericos de Puebla, Sergio Gastélum, para los juegos 3 y 4 del playoff y al abridor del Águila de Veracruz, David Reyes, lo que resta de la serie—5 juegos--, al repartir culpas por la zacapela en el puerto jarocho... Los Algodoneros de Unión Laguna, que no son campeones desde 1950, no ganan una serie de playoffs desde 2009, cuando sorprendieron a los Diablos Rojos en siete juegos... En 2014, vencieron en el “comodín” 1-0 a los Saraperos de Saltillo, pero cayeron ante los Diablos en primera ronda (2-4)... El jardinero de Monterrey, José Cardona, impactado en la cabeza por un lanzamiento de Aldo Montes (Laguna), será baja en la visita a Torreón. Estará listo si los Sultanes (2-0) no finiquitan en el estadio de la Revolución Mexicana.