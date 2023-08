“Este año no tengo pensado dirigir en invierno. Sí me contactaron equipos de Dominicana, Venezuela y México, pero tengo en mente el prepararme para la oportunidad de entrevistar (como mánager o coach de banca en Grandes Ligas)”, declaró el ex timonel de Tomateros de Culiacán.

Tras llevar a México a un histórico tercer lugar en el Clásico Mundial de Beisbol, Gil desea seguir creciendo en las Mayores.