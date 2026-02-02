CIUDAD DE MÉXICO.- Varios ex bigleaguers y un legionario solitario que en 2025 cotizó en Grandes Ligas aparecen en los cinco rósters de la edición 67 de la Serie del Caribe. Ello provoca suspiros en los nostálgicos por los tiempos mejores.

El único vigente en el Big Show hasta 2025 es el tercera base de los Cangrejeros de Santurce, Emmanuel Rivera, quien alternaba con Ramón Urías en la posición de los Orioles de Baltimore, antes de que el sonorense fuese cambiado a los Astros de Houston.

Hablando en plata, el mayor porcentaje de los protagonistas de todos los contendientes en Guadalajara 2026 juegan en la Liga Mexicana y eso podría ser bueno o malo, dependiendo de las preferencias que generan “batallas campales” en las redes sociales.

NO sólo fueron las derrotas de los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán lo que llamó la atención en el arranque de la Serie del Caribe. También la floja asistencia reportada en el juego estelar entre México Rojo y los dominicanos Leones del Escogido, apenas 8 mil 835 aficionados, la más baja de la historia en jornadas inaugurales en nuestro país.

Otra: Charros y Tomateros buscarán mañana calentar el ambiente en el segundo desafío “fraternal” que se recuerda. Hace 52 años, los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron a los Venados de Mazatlán, 8x3,en Hermosillo.

Una más: En 1974 en el estadio que dos años después se llamará Héctor Espino, hubo otro choque también ganado por los entonces sub campeones Yaquis. Ahora, en un formato distinto, sólo será un encuentro, aunque podrían volver a chocar más adelante.

Y, una más. En Venezuela, donde en la serie final dominan los Navegantes de Magallanes (3) a los Caribes de Anzoátegui (2), nadie menciona—incluyendo a los medios informativos-- la Serie del Caribe que era suya y que les arrebató no la Confederación del Caribe, sino el belicoso presidente estadounidense, Donald Trump.

UN día como hoy, en 1977 - El Comité Especial de las Ligas Negras elige a Martin Dihigo y al campocorto John Henry “Pop” Lloyd para el Salón de la Fama de Cooperstown.

Dihigo, nacido en Cuba, fue el mejor pelotero de dos vías del siglo XX, un lanzador dominante y también un excelente jugador de cuadro y jardinero de 1923 a 1945. Lloyd, un destacado campocorto y un bateador peligroso, jugó en las Ligas Negras de 1906 a 1932.

El 3 de febrero de 1985- Luis Trinidad Castillo lanzó una blanqueada de cuatro hits y respaldado por tres impulsadas de Nelson Barrera y Chris Jones, condujo a los Tomateros de Culiacán a una victoria,11x0, sobre los Tigres de Licey, en la segunda jornada de la Serie del Caribe en Mazatlán.

Mañanitas para Bake McBride (77), Fred Lynn (74) y Rougned Odor (32). El 3 de febrero de 1944 nació en Veracruz, Celerino Sánchez, quien jugó en Grandes Ligas y destacó en las primeras participaciones de México en la Serie del Caribe. Murió el 1 de mayo de 1992 en Guanajuato.

-“El inteligente no es el que más sabe, sino el que mejor usa lo que tiene”.

OBSERVACIONES: Los Mets de Nueva York acordaron por un año con el cátcher México americano, Austin Barnes, quien así pone punto final a una trayectoria de 11 años con los Dodgers de Los Ángeles (.223, 35, 162). Es elegible, por si acaso, para el Clásico Mundial en puerta.

Aunque usted no lo crea, la intervención de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, consiguió que los Dodgers concedieran permiso al taponero, Edwin Díaz, y los Gigantes de San Francisco al bateador Heliot Ramos para el Clásico Mundial. La dama también aboga por Francisco Lindor (Mets) y Carlos Correa (Houston), frenados por una compañía de seguros.

EN seguidillas.- Invictos, los Leones del Escogido (2-0) tomarán hoy el descanso de rigor en un torneo con número impar de escuadras. El miércoles, los dirigidos por Ramón Santiago van contra los panameños Federales de Chiriquí... Los Leones le tiran a convertirse en el cuarto bicampeón en los archivos de la Serie del Caribe, detrás de los Tigres de Marianao (1957-1958), Águilas Cibaeñas (1997-1998) y Criollos de Caguas (2017-2018)... Johneswhy Fargas, guardabosques de los Cangrejeros, estuvo con los Charros este invierno en los primeros 10 juegos de la campaña (.345, 1, 4) y en 2025 rindió a Jalisco en 79 en la LMB (.339, 14, 55).