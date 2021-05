CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Bañuelos (1-2, 2.94) tiró pelota de 4 hits y 11 ponches en siete innings y dos tercios en blanco, pero no ganó ni perdió, al caer en 10 entradas los Guardianes de Fubon 3x2 frente a Uni-Lions.

El bullpen no pudo preservar una ventaja de 2-0 en el noveno episodio al zurdo ex ligamayorista, quien no obsequió bases por bolas, en su segunda actuación sin permitir rayitas en 2021.

Con su doble dígito, Bañuelos ascendió al liderato de strikeouts de la Liga de Taiwán con 64, superando al dominicano José de Paula (62), de Elephant Brothers y a Brook Dykxhoorn (59) y Teddy Stakiewicz (56), de Uni-Lions.

Bañuelos escapó ileso de un complicado primer capítulo en el que cedió dos incogibles y tuvo corredores en segunda y tercera bases sin outs, en su novena apertura y sexta sin decisión.

EN Corea del Sur, Roberto Ramos (.238, 5 jrs., 12) descorchó vuelacerca solitario, su único imparable en cinco oportunidades, contribuyendo en la victoria por paliza de LG Twins (14) sobre Samsung Lions (4).

Ramos ha conectado hit en 12 de sus pasados 15 encuentros, incluyendo cuatro de dos o más, y batea .289 (45-13), dos bambinazos, 5 producidas y 5 anotadas, en su mejor momento de la presente temporada.

MAJOR League Baseball se aproxima a una matrícula de todos los tiempos de 20 mil legionarios (19,990, hasta ayer), incluso 136 nacidos en México, siete de los cuales debutaron en la recortada edición 2020.

Ellos fueron, por estricto orden de aparición: Víctor González (Dodgers), Humberto Castellanos (Houston), Jesús Cruz (San Luis), Isaac Paredes (Detroit), Ramón Urías (Baltimore), Luis González (Medias Blancas) y Alejandro Kirk (Toronto).

El zurdo González, establecido en el bullpen de los actuales campeones de la Serie Mundial, el utility de los Orioles, Ramón Urías, y el lesionado Kirk, son los únicos que se mantienen en la gran carpa.

OBSERVACIONES: Los Bravos de Atlanta llamaron al veracruzano Víctor Arano el pasado 8 de mayo, pero lo egresaron sin actividad en el Big Show a su filial AAA, Gwinnett, donde compila 0-0 y 3.00 en 3 relevos.

¿Cuáles los planes de los Dodgers para Albert Pujols, teniendo en la primera base al ex Charro, Max Muncy, quien si bien es de bajo average, ha aportado 90 jonrones y 226 impulsadas desde 2018? Aunque Muncy también cubre la intermedia, antesala y retoza en los prados.

UN día como hoy, el miércoles 16 de mayo de 1984, los Orioles de Baltimore piden que se retire y ofrecen trabajo dentro de la organización al futuro Salón de la Fama, el lanzador Jim Palmer, quien lo rechaza.

Palmer registraba 0-3 y 9.17 en carreras limpias y al no encontrar acomodo en club conocido, opta por el adiós a los 38 años (268-152, 4 rescates, 53 blanqueadas y 2.86 en era).

EN seguidillas.- Alex Verdugo (.279, 5, 17), quien perdió más de 30 puntos en su promedio del 10 al 14 de mayo, salió de un “slump” (24-2), pegando ayer su quinto bambinazo y un sencillo, contra los Angelinos de Anaheim, en Boston. Ayer, celebró su cumpleaños 25... Próximas dos salidas en la agenda de Julio Urías (5-1, 3.26): el martes en casa versus Diamondbacks de Arizona y el domingo 23 en San Francisco... Los Piratas de Pittsburgh inhabilitaron a su utility que estaba actuando a diario en el cuadro y jardínes, Phillips Evans (.216, 4, 8), resentido del tendón de la corva izquierda. Es el mismo que Águilas de Mexicali sólo aguantó 14 juegos en 2019-2020 (.204, 0, 3).

**“Perder no es ninguna desgracia si usted ha dado lo mejor”: Jim Palmer.