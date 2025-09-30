CIUDAD DE MÉXICO.- Más que elocuente el silencio de los Tomateros de Culiacán sobre Julio Urías, a quien mantienen en su lista de invitados a los entrenamientos que ya se hicieron adultos.

¿Vendrá o no el otrora estelar de los Dodgers de Los Ángeles? Aún queda cuerda para las prácticas y juegos de preparación, pero se sospecha que en el entorno del nativo de La Higuerita en Estados Unidos no hay planes para eso.

¿Y qué hay de los Diablos Rojos, los dueños de sus derechos en verano? Sin duda, de estar disponible el zurdo ex ligamayorista, no escatimarán nada para traerlo por primera vez a la Liga Mexicana.

Aunque tendrán que competir con los dólares de los japoneses que, en 2025, muertos de la risa, se llevaron a otro mal portado de fama, Trevor Bauer.

LOS Charros de Jalisco cancelaron la llamada “Serie del Tequila” en la que pretendían enfrentar en dos juegos al campeón y subcampeón de la serie del Caribe Mexicali 2025, Leones del Escogido y los Charros, respectivamente.

Son varios los motivos que forzaron la decisión de la hiper activa directiva de los Charros, pero en las redes creen que habría sido porque no vendieron los boletos esperados.

También consideran que a estas alturas los aficionados están gastados y saturados. Con eso de que en verano llegaron hasta la serie final y se avecina la inauguración de la Liga Arco.

UN día como hoy, en 1995 - Los Rockies de Colorado se convierten en el primer equipo de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada antes de su séptimo año de existencia. También en los primeros de la Liga Nacional en ganar un comodín tras vencer por 10-9 a los Gigantes de San Francisco. Los Yanquis de Nueva York se apoderaron del primer “Wild Card” de la Liga Americana.

Mañanitas para Rod Carew (80), Adulfo Camacho (62) y Roberto Kelly (60).

-“El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo”.- Alberto Camus.

EN seguidillas.- El mánager de los Venados de Mazatlán, Juan José Pacho, anunció a su abridor para el juego inaugural contra Jaguares de Nayarit, el 15 de octubre: Jonatan Bernal, mazatleco de 23 años que en 2025 tiró en clase A (2-0, 3.32) y AA de los Diamondbacks de Arizona (4-3, 5.57)... Este año, Bernal también estuvo un rato en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán, con quienes compiló 0-0 y 3.60 en tres juegos, uno como abridor, antes de viajar a Estados Unidos... En su carácter de jefe de cuarteta, el umpire zacatecano Alfonso Márquez, trabaja en la serie Rojos-Dodgers que se disputará completa en Los Ángeles... El otro ampayer azteca, el michoacano Néstor Ceja, no fue contemplado en la fase de los comodines que se jugará de corridito, sin descanso, de martes a jueves... El jardinero Justin Dean que esperan en Los Mochis fue la sorpresa en el róster de postemporada de los Dodgers. Lo debutaron en el transcurso de la campaña regular 2025 y participó en 18 juegos, pero solamente tuvo dos turnos en los que no pegó hit, siendo utilizado mayoritariamente en labores defensivas.