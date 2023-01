CIUDAD DE MÉXICO.- La rivalidad entre los Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, hoy finalistas en la Liga Mexicana del Pacífico, apenas tenía vigencia de dos calendarios cuando en la edición 1972-1973 se añadió un agravio más para atizar el encono entre los aficionados de las ciudades vecinas del norte sinaloense.

En los albores de la campaña 1971-1972, nadie imaginaba que los blanquiazules como equipo de expansión iban en ruta del campeonato y menos luego de que en el segundo juego inaugural contra los Cañeros perdieron a su incipiente ídolo.

Era el cátcher Jim Campanis con experiencia de Grandes Ligas, entonces promesa de los Dodgers de Los Ángeles, que tenían en un prominente cargo ejecutivo a su papá, Al Campanis.

Alto y fornido, tirando a regordete, Jim Campanis había sido de lo más sobresaliente en el debut de la franquicia en 1970, además de ganarse el aprecio de la gente por sus espontáneos servicios a la comunidad.

Su regreso estaba cantado y se esperaba fuese nuevamente de los puntales de un plantel que se veía mucho mejor que el del estreno, ahora con el veracruzano Vinicio García en el timón.

Pero entonces vino lo inesperado en un repleto estadio que todavía no llevaba el nombre del filántropo Francisco Carranza Limón. Campanis no estuvo de acuerdo con un tercer strike del umpire Juan Lima y tras los reclamos llegaron los empujones tan penados ayer, hoy y siempre.

Naturalmente, el reporte de los jueces resultó desfavorable para el pelotero y el presidente de la liga, Horacio López Díaz, no dudó en suspender el resto de la temporada al rubio estadounidense.

Campanis se marchó a casa dejando un pendiente en Guasave, pero quién sabe qué sucedió después que para la siguiente edición reapareció en la LMP no con los Algodoneros, sino en las filas de los Cañeros, para quienes rindió durante tres campañas y en los noventa, su hijo Jim Campanis Jr., también cátcher, se fogueó con los verdes.

Los aplausos se convirtieron en abucheos cada vez que los Cañeros y Campanis llegaban al hoy Kuroda Park y en cuyas tribunas sonaba la trompeta de Humberto “Chino” Cota con una tonada de moda: “has visto el cuerpo de una ballena... pues ni más ni menos”, en alusión al “tonelaje” del otrora favorito.

En la actualidad, Campanis, quien no pudo despegar como exitoso bigleaguer a pesar de ser hijo del influyente directivo, es un abuelo de 78 años en predios californianos.

En pedazos de seis campañas en el Big Show, bateó .147 con 4 cuadrangulares y 9 impulsadas, jugando también para Reales de Kansas City y Piratas de Pittsburgh.

UN día como hoy, en 1979 -- El jardinero Willie Mays, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, es elegido al Salón de la Fama. Obtiene 409 de 432 votos y se convierte en el decimocuarto hombre en ganar la elección en su primer año en la boleta electoral.

Mays será admitido oficialmente el 5 de agosto, junto con las selecciones del Comité de Veteranos Warren Giles y Hack Wilson.

**“Mi padre no tenía dinero para que yo fuera a la universidad. En ese momento en particular no había mariscales de campo negros, y no creo que hubiera podido triunfar en el baloncesto, porque solo medía 5’11”. Así que simplemente elegí el béisbol”.- Willie Mays.

ENTRE suspensivos.- Tras un discreto .203, 4 jonrones y 19 producidas durante el rol regular, la ex promesa de los Mets de Nueva York, Juan Uriarte, se las comió ardiendo en los playoffs e inicio de la final de la LMP, con los Cañeross: .409 (22-9), un doble, 2 jonrones y 6 impulsadas... El receptor de la doble nacionalidad, Rafael Tres Barrera, firmó contrato de ligas menores con los Cardenales de San Luis... Los Cañeros se dan el lujo de tener fuera de róster al relevista Adrián Hernández (0-0, 2 sv, 3.36 era), prospecto de los Azulejos de Toronto que una lesión lo sacó de la ruta al Big Show en 2022. En AAA compiló 3-0, 7 rescates y 4.96.