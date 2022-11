Cheques sin fondos

CIUDAD DE MÉXICO.- En República Dominicana no hubo reacciones por la agresión a uno de los suyos en territorio venezolano, el ex prospecto de los Bravos de Atlanta, Carlos Castro, quien después del zurdazo del hoy suspendido, Asdrúbal Cabrera, y la posterior gresca, completó la vuelta al campo para su tercer jonrón de la jornada. Para Ripley.

Y es que a los medios informativos del rumbo los ocupa una cruzada para sacar de apuros y de la cárcel a uno de sus íconos, el alguna vez Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Miguel Tejada.

Los problemas del ex shorstop no son de ahora, sino de antes de la pandemia, acusado y demandado por un empresario que no pudo cambiar unos cheques y por lo cual fue condenado a pagar 3.5 millones de pesos dominicanos por el costo del proceso y 200 mil más de indemnización, además de un año de prisión suspendida que le permitió librar el encierro.

Pero hace unos días las cosas se le complicaron cuando intentó salir del país, rumbo a Nueva York, sin permiso de la autoridad, y el hombre que en 2015 vino a la Liga Mexicana con los Pericos de Puebla fue esposado y llevado tras las rejas.

Tejada ganó mucho dinero a su paso por Grandes Ligas, cerca de 100 millones de dólares, y los reportes indican que dilapidó su fortuna en malos negocios y excesos personales.

LOS Algodoneros de Guasave contemplan la reaparición del ahora bigleaguer, Esteban Quiroz, quien ya se pone en forma en esa ciudad, para la próxima semana, en casa, en la serie contra los Tomateros de Culiacán.

Otra: Con los Naranjeros circula el ex ligamayorista y desde 2021 legionario en el frente japonés, el poblano César Vargas, quien no trabajaba en la LMP desde 2020-2021 (3-0, 2.86).

Una más: El lector Benjamín Acosta, escribió sobre el recién fallecido ex bigleaguer, Chuck Carr: “Jugó en Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo.....y en una visita a Navojoa conectó jonrón a Fernando Valenzuela en el ‘Ciclón’ Echeverría”.....era un morenito muy delgado y volaba por las almohadillas”.

Y en efecto, Carr estuvo en el ciclo 1992-1993 y en 13 juegos promedió .267 (45-12), con el bambinazo contra el “Toro”, un doble, 5 empujadas, 7 anotadas y 8 robos, en un invierno complicado para los Naranjeros.

UN día como hoy, en 1986: el jardinero de los Yaquis, Andrés Mora, es detenido en 29 juegos conectando hits por Alfonso Pulido, quien conduce a Águilas de Mexicali a un triunfo 12 a 1. Ciudad Obregón sufrió su derrota 13 consecutiva.

El viernes 23 de noviembre de 1990: El ex receptor de los Filis de Filadelfia y Rojos de Cincinnati, Baudilio Díaz, de 37 años, muere aplastado por una antena parabólica que se desplomó en el techo de su casa en Venezuela.

**“No me importa lo que diga cualquier periodista sobre mí... Solo quiero jugar mi juego”.- Miguel Tejada.

EN seguidillas.- Nick Struck (0-2, 6.32) está batallando como refuerzo de los Gigantes del Cibao y su compañero, el también tránsfuga de la Arco, Alex Tovalín (1-1, 5.40), igualmente rinde con un perfil discreto en la Lidom... La directiva de los Charros de Jalisco guarda un as debajo de la manga, Roberto Osuna, y dependerá de los resultados en los albores de la segunda vuelta para decidir si mantienen el concepto “puro mexicano” a la ofensiva. Los seis extranjeros de los campeones son lanzadores, incluyendo al zurdo Brennan Bernardino... Los Charros ya incrustaron en su róster al jugador de cuadro, Michael Wing, quien junto al guardabosque de los lances espectaculares, Alejandro González, llegó de Ciudad Obregón en la transacción por el cubano Dariel Álvarez.