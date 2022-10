CIUDAD DE MÉXICO._ El relevista de los Cardenales de San Luis, Giovanny Gallegos, es el más experimentado en postemporada entre los mexicanos elegibles para las series de comodines de este fin de semana, un total de cinco.

La que los “Pájaros Rojos” disputarán en casa a los Filis de Filadelfia será la quinta para el sonorense que en 8 juegos y 7 innings y un tercio, tiene 1-0 y 3.38 en carreras limpias, 11 ponches y 4 bases por bolas.

El cátcher y bateador designado de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (3-1), se estrenó en avatares de playoffs en el primer choque del “wild card” 2020 que los Rays de Tampa ganaron por barrida (2-0).

Los otros tres, los jugadores de cuadro de los Rays, Isaac Paredes y Jonathan Aranda, y el velocista Andrés Muñoz en el bullpen de los Marineros de Seattle, son potenciales debutantes ante los Guardianes y Azulejos, respectivamente.

Mientras, fumando esperan, Julio Urías y José Urquidy, en un escenario inédito con los campeones mejor ubicados “sembrados” para las series divisionales: Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, Yanquis de Nueva York y Astros de Houston.

UN día como hoy, el martes 7 de octubre de 1980: Inicia la temporada “Miguel Leyson Pérez” de la Liga Mexicana del Pacífico y en Guasave, los Algodoneros dirigidos por el cubano Tony Oliva vencen 11x2 a los Mayos de Navojoa.

En la misma fecha, en 2001: Barry Bonds, de los Gigantes, conectó en el primer inning contra Dennis Springer su jonrón 73 para extender el récord de Grandes Ligas, en el último juego de la temporada ganado por San Francisco, 3-2, a los Dodgers.

La explosión también asegura dos récords más para Bonds, ya que supera a Babe Ruth, quien tuvo un slugging de .847 en 1920, con un porcentaje de .863 en la temporada y también a Mark McGwire, quien en 1998 pegó un home run cada 7.27 turnos al bate, con voladas de barda en cada 6.52 oportunidades.

**“Para ser el mejor, tienes que enfrentar a los mejores. Y para superar el miedo, debe hacer frente a los mejores.”- Barry Bonds.

ANDRÉS Muñoz ponchó a 96 en 65 innings, la máxima cifra para un relevista mexicano desde 1979: Aurelio López (Detroit), 106 en 127 capítulos; Enrique Romo (Pittsburgh), 106 en 129 y un tercio y Sid Monge (Cleveland), 108 en 131 entradas.

Otra: El diestro de los Marineros llevaba paso para imponer un récord muy meritorio tomando en cuenta el tren de trabajo, pero después de ponchar a 25 en 12 y un tercio en agosto, bajó a 12 en 12 tandas en la recta final.

Una más: Giovanny Gallegos (3-6, 14, 3.05), que en 2022 recetó 73 chocolates en 59 innings, estuvo cerca en 2019 (93 en 74 e) y 2021 (95 en 80.1 e).

Y, el nativo de Zacatecas, Alfonso Márquez, va como jefe de los umpires (6) que oficiarán en la serie en la que los favoritos Mets de Nueva York recibirán a los Padres de San Diego.

EN seguidillas.- Los Naranjeros de Hermosillo reportan plantel completo, incluidos tres de los importados del diario en el orden al bate: Chase Simpson, Nick Torres y el cubano Roel Santos... El lanzador Efraín Contreras (3 Ip, 1h, 0c, 2bb, 1k) y el jardinero Tirso Ornelas (4-0) debutaron en la Liga Otoñal de Arizona, con Peoría Javelinas (San Diego)... Randy Bass, ex Cañero, ex Tomatero y ex senador por Oklahoma, es uno de los siete que han obtenido la triple corona de bateo en Japón, en 1985. En 2022 lo logró Munetaka Murakami, cuyo apelativo es similar al del primer nipón en las mayores, el serpentinero de los Gigantes de San Francisco, Masanori Murakami, en 1964.