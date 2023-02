CIUDAD DE MÉXICO._ Una demora en el trámite de un seguro médico sacó del proyecto al zurdo que encabezaba la presunta rotación estadounidense para Clásico Mundial en el que buscarán refrendar el título.

Y siendo muy proclive a las lesiones, el club no quiso arriesgar al hombre que hoy goza de cabal salud, según reportes en el campamento de Arizona.

Kershaw fue limitado en su accionar en 2021 y 2022 a causa de una inflamación en el hombro y antebrazo, además de una rigidez en la espalda. Acumuló 126 y 122 episodios en el ajetreo posterior a la pandemia.

El zurdo de los tres trofeos Cy Young había dicho que era un honor portar la franela de las “barras y las estrellas”, pero ya se ve que en el bisnes pesa más la blanquiazul de los Dodgers.

LOS serpentineros Jesús Cruz (Filadelfia), Víctor Castañeda (Milwaukee) y Marcelo Martínez (Kansas City), el segunda base Irving López (San Luis) y el jardinero Fabricio Macías (Pittsburgh) no tienen una invitación al Spring Training, pero podrían recibirla.

Sobre todo el potosino Cruz que debutó en Grandes Ligas en 2020 con los Cardenales de San Luis y en 2022 rindió en el bullpen de los Bravos de Atlanta, compilando un global de 0-0 y 7.45 en carreras limpias en las Mayores.

Todos aparecen en el róster de la AAA que se considera antesala y en donde los alcanzarán legionarios considerados para la actividad de pretemporada, pero que inevitablemente serán cortados.

UN día como hoy, en 1970: el comisionado Bowie Kuhn anuncia la suspensión del as de los Tigres de Detroit, Denny McLain, a partir del 1 de abril, por su supuesta participación en una operación de apuestas.

La sanción durará tres meses, iniciando lo que básicamente será una temporada perdida para el dos veces ganador del premio Cy Young.

**”No me gustan las comparaciones con el futbol. El beisbol es un juego completamente diferente. Puedes ver un partido de futbol apretado y bien jugado, pero no es emocionante si la mitad del estadio está vacío. El beisbol tiene un atractivo estético e intelectual que no se encuentra en ningún otro deporte de equipo”.- Bowie Kuhn.

EN seguidillas.- El abridor de los Rockies de Colorado, Germán Márquez, primera baja de la selección de Venezuela rumbo a la conflagración mundial de la pelota profesional... Los equipos del Big Show terminaron apaleando a los jugadores en el arbitraje. Ganaron 13 de 19 casos... Justin Wilson (33-24, 18, 3.41), relevista de tiempo completo en 11 años de trayectoria, firmó con los Cerveceros de Milwaukee. En 2022 sólo tiró en poco más de tres innings para los Rojos de Cincinnati (0-1, 2.45).