Kershaw, quien se comprometió con el equipo estadounidense en diciembre, no dio detalles sobre por qué se perderá el evento, pero una fuente le dijo a MLB.com que se debe a que no puede obtener una póliza de seguro. Aunque Kershaw llegó saludable a los entrenamientos de primavera, viene de una temporada 2022 en la que hizo solo 22 aperturas y pasó un tiempo significativo en la lista de lesionados debido a lesiones en la espalda.

El tres veces ganador del premio Cy Young dijo que trató de resolver las complicaciones consultando a Major League Baseball, la Major League Baseball Players Association y los Dodgers durante todo el proceso, pero nada se materializó.

“Súper decepcionante”, dijo Kershaw. “Probamos muchas cosas diferentes, todas las partes realmente intentaron que funcionara y no me pasa nada. Simplemente no funcionó. Realmente quería hacerlo. Tenía muchas ganas de ser parte de ese grupo. [Es] probablemente mi última oportunidad de hacerlo, así que realmente quería hacerlo. Pero simplemente no funcionó por varias razones. Decepcionante, pero está bien. Estaré listo para la temporada y estaré listo para empezar”.

Ahora que no participará en el evento, Kershaw trabajará con el entrenador de lanzadores de los Dodgers, Mark Prior, para desarrollar su plan de lanzadores de primavera. Podría incluir más días libres, ya que había llegado al campamento antes de lo previsto para prepararse para la competencia del WBC.

“[El presidente de operaciones de beisbol de los Dodgers, Andrew Friedman] estuvo genial durante todo el proceso y me dijo que intentara hacer que funcionara si quería hacerlo”, dijo Kershaw. “Obviamente, no es la primera opción para ningún equipo dejar que su muchacho juegue para otra persona, pero lo hicieron muy bien”.

El zurdo dijo que jugar en el WBC no había sido una prioridad para él en el pasado porque su enfoque siempre estaba en la próxima temporada. Pero a medida que pasó una temporada baja saludable, la idea se volvió más atractiva. Al darse cuenta de que probablemente sería su última oportunidad de participar, Kershaw se comprometió en diciembre.

“Es desafortunado que Clayton no pueda lanzar para nosotros”, dijo el gerente general del equipo de Estados Unidos, Tony Reagins. “El deseo de Clayton de llevar Estados Unidos en el pecho y representar a su país fue evidente desde el principio de este proceso. Nos hubiera encantado tener a este futuro miembro del Salón de la Fama en el montículo para nosotros; respetamos todo lo que aportaría a este clubhouse y a este grupo de hombres. Ahora tenemos que pivotar y centrarnos en el próximo hombre mientras nos preparamos para defender el título del WBC. Confío en la lista que hemos construido y esperamos reunir a todos en unas pocas semanas”.

En las últimas semanas, Kershaw dijo que habló con Adam Wainwright y el mánager Mark DeRosa de los Cardenales sobre la oportunidad de jugar para el equipo estadounidense.

“Es casi como un Juego de Estrellas, pero con significado”, dijo Kershaw. “Me estaba emocionando mucho. Estoy realmente molesto por eso. Es decepcionante, pero obviamente no es lo más importante cuando estás con los Dodgers. Estaremos listos para la temporada”.

Los Dodgers todavía tienen otros jugadores participando en el Clásico. Mookie Betts y Will Smith formarán equipo con el equipo de Estados Unidos; Miguel Rojas jugará por Venezuela; Trayce Thompson jugará por Gran Bretaña; y Julio Urías y Austin Barnes representarán a México por primera vez.