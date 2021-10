“Es un golpe duro, obviamente”, dijo Kershaw. “Es casi lo mismo con lo que vengo lidiando y empeoró tanto que no pude seguir [el viernes]. Todavía no he asimilado eso todavía. Lo que más quería era ser parte de este equipo en octubre. Eso es lo más difícil, sabiendo que mis posibilidades de lanzar en octubre no se ven buenas ahora mismo”.

No se conocerá la severidad de la lesión hasta que el zurdo se someta a más pruebas, y Roberts no quiso especular al respecto.

También cabe la posibilidad de que Kershaw, quien es agente libre cuando termine la temporada, haya hecho su última apertura de temporada regular en el Dodger Stadium como integrante de los Dodgers.

(Con información de MLB)