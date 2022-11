“La intención de esto es estar al alcance de los derechohabientes, y en ese sentido bajo la convicción de impulsar el deporte, nos hemos sumado al Club Tomateros de Culiacán donde instalaremos dos módulos de atención extendida, los cuales estarán ubicados en el Estadio Ángel Flores durante los partidos en casa”, señaló el delegado.

Estos módulos estarán ubicados, uno en el pasillo central y la segunda en el área de picnic a un costado de los bleachers, en ellos se ofrecerán atención y orientación para cualquier tipo de trámite, para un reseteo de cuenta, ofertas de créditos para adquirir una vivienda nueva o usada, opciones como el Unamos Crédito, donde dos personas se pueden unir sin la necesidad de ser familia, uniendo sus montos para adquirir una vivienda de mayor precio, entre otras.

El delegado presumió que a partir de este 15 de noviembre, el monto de crédito máximo aumentó a 2.4 millones de pesos para todos los derechohabientes, ofreciendo también créditos para que amplíen, remodelen, dar mantenimiento a su patrimonio, créditos para que construyan en terreno no propio.

Verdugo Dagnino subrayó que en estos módulos ofrecerán soluciones de créditos para que todos aquellos que tienen algún impedimento para realizar los pagos, o hayan sufrido quedarse sin empleo, podrán acercarse a ellos, y ver el esquema que más se acomode a sus necesidades, así como otras opciones para su beneficio.

“La convicción del instituto es que todos los trabajadores acreditados del Infonavit conserven su patrimonio, porque el instituto no solo otorga créditos, también brinda el acompañamiento a lo largo de su vida profesional, y si la persona no ejerce su crédito no pasa nada, la prestación del cinco por ciento de la aportación que hacen los patrones, el instituto lo administra y lo aplica a fondos para que gane intereses, y al final de su vida profesional pueda recibirlo en su pensión, para que esta sea más digna”, detalló el delegado.

Héctor Ley Pineda, consejero presidencial del Club Tomateros de Culiacán, manifestó que para el club es importante colaborar con instituciones como el Infonavit.

“Para nosotros, el poder predicar con el ejemplo los valores como un club deportivo a la hora de hacer alianzas, en este caso con esta institución, es de vital relevancia para que toda la sociedad culichi se sienta atendida aún en espacios de esparcimiento, donde los puedan atender y darles todas las diferentes soluciones que Infonavit tiene, y pues para nosotros es de gran valía haber firmado este convenio, para que se entere toda la comunidad, que cuando venga a los juegos, recibirán todo el apoyo y orientación para hacerse de su patrimonio”, destacó Ley Pineda.