Cronista que a los palacios subió y a las cabañas bajó

CIUDAD DE MEXICO.- La Liga (Arco) Mexicana del Pacífico tiene su propia agenda, de eso no hay dudas. Pero nos preguntamos si sus directivos no se dejarán influenciar por el ruido de la Liga Mexicana de cara a su edición 2021, sacando extranjeros, “pochos” y naturalizados, hasta debajo de las piedras.

Algunos, ciertamente figuras, aunque con más años que el mítico Matusalén, verbigracia los dominicanos Bartolo Colón (48) y Fernando Rodney (46), firmados por Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, respectivamente.

Ha trascendido que dos que tres de los dueños de las pelotas de la LMP quieren repetir el esquema de la edición de la pandemia en el rubro de los foráneos, manteniendo la cuota de tres por club, pero que quienes se oponen esgrimen buenos argumentos para volver a la normalidad.

DESPUÉS de quedarse sin los Mets de Nueva York y en punto de quiebra con su pareja sentimental, Jeniffer López, el bigleaguer en retiro Alex Rodríguez ya encontró en qué invertir los ahorros de toda su vida: un equipo de basquetbol de la próspera NBA.

No va solo, desde luego, conocido que lleva de socio a un potentado, pero por obvias razones, el ex bigleaguer será el referente del Minnesota TimberWolves, como su ex coequipero, Derek Jeter, de los Marlins de Miami.

A-Rod y la actriz de ascendencia puertorriqueña J.Lo, usted se acuerda, entraron muy animados a la puja por la patente de los Mets, y fueron “bateados” en la criba de las altas esferas del mundo de las finanzas.

TRES de tres: Acereros y Tecolotes de los Dos Laredos jugarán 29 y 30 de abril sendos choques amistosos en San Antonio, Texas, la casa de los Misioneros de donde en 1980 saltó al Big Show y meses más tarde a la fama, Fernando Valenzuela. Ahí jugará la sucursal AA de los Padres de San Diego...

Los 18 equipos de la LMB siguen moviendo sus piezas, mientras navegan con bandera de desempleados los veteranos lanzadores Walter Silva, de 44 años, Jorge Luis Castillo, 39, Salvador Valdez,38, y Daniel Guerrero, 35.

¿Se puede cambiar el “glamour” de la televisión en las coberturas de Grandes Ligas por las radiofónicas de la Liga Estatal de Chihuahua? Alfonso Lanzagorta lo hizo y, además, lo presumió en su despedida de la cadena Fox Sports. Y más tarde escribió en sus espacios: “Bien pagados y contentos”.

UN día como hoy, el miércoles 13 de abril de 1972, termina la primera huelga en la historia de Grandes Ligas, con una pérdida de 86 juegos y desconcierto del respetable público ante lo desconocido, para reanudar el día 15 del mismo mes.

**“Ojalá cerraran las puertas y nos dejaran jugar a la pelota sin prensa ni fanáticos”: Dick Allen.

EN seguidillas.- Llegó a Monclova Addison Russell, ganador de un anillo de Serie Mundial en 2016 con los Cachorros de Chicago, pero de reciente y discreto paso por el beisbol de Corea del Sur... Los Tigres de Quintana Roo tendrán que buscar un sustituto de quién personifica a “Chacho”, no hace mucho la mascota más famosa de LMB y LMP y hoy detenido en Sonora por desacato a un fallo de una pensión alimenticia. En las redes se le dio un matiz amarillista a un asunto doméstico, ciertamente descuidado por Gabriel “N”... Ayer, abrieron campos de entrenamiento, Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Bravos de León.