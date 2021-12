Cuando Dodgers pagó

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ve que al propietario de los Acereros de Monclova, Gerardo Benavides Pape, no le gusta perder ni a las canicas, sabedor de que el dinero es la llave que abre todas las puertas.

Su sucursal en la Liga Invernal Mexicana se coronó en emocionante final contra su similar de los Pericos de Puebla y sorprende saber que un circuito de desarrollo metió en el orden al bat a un estadounidense, dos mexicoamericanos y al veterano Rodolfo Amador.

El equipo lo dirigió el suspendido en la pelota estadounidense, Mickey Callaway, a quien todavía no ha anunciado para el equipo de la Liga Mexicana, conocido que despidió a Pat Listach al día siguiente de la eliminación en segunda ronda frente a los Toros de Tijuana en 2021.

El ambiente en el juego decisivo, con muchos aficionados en el estadio Monclova, y en tiempos en los que ya nada es imposible, puso a volar nuestra imaginación, en una panorámica a todo color en la que los Acereros medían fuerzas con los Naranjeros de Hermosillo o Charros de Jalisco.

A no dudar, el empresario que llevaba a jugar profesionales nacionales y extranjeros a Liga Norte de Coahuila, sería un temible competidor en la Arco, con figuras de buen calibre vigentes en MLB a merced de su generosa chequera.

Benavides, júrelo usted, se daría vuelo gastando en peloteros jóvenes y sin tache de ninguna índole, distintos a los que ha traído a la Liga Mexicana.

TRAS firmar por un año y un millón de dólares con los Kiwoom Heroes, en el beisbol de Corea del Sur, el cubano Yasiel Puig desertó de la Liga Dominicana, donde no ha podido batear desde el invierno anterior.

En el ciclo que está por concluir, el ex bigleaguer promedió .171 con un jonrón y dos remolcadas en 11 juegos para los Toros del Este, club que a diferencia de otros años exitosos con Lino Rivera en el timón, corre el riesgo de quedar fuera de los playoffs.

Puig confiaba en llamar la atención en el ámbito MLB con los números que rindió en la Liga Mexicana para los Rojos del Águila de Veracruz (.312, 10jrs., 43cp), pero se sospecha de un veto por lo que es del dominio público.

UN día como hoy, en 1998: En un acuerdo que molesta a muchos otros propietarios, el lanzador Kevin Brown (18-7, 2.38) se convierte en el primer hombre de más de 100 millones de dólares del béisbol cuando el derecho firma un contrato de siete años con los Dodgers de Los Ángeles por un salario anual promedio de 15 millones de dólares.

**“A donde quiera que vaya, Dios me acompaña”: Yasiel Puig

EN seguidillas.- Águilas de Mexicali ya no contemplan a Luis Felipe Juárez (.304, 1, 3), ausente desde mediados de octubre, a causa de una lesión en una mano que necesita cirugía, informó el mánager Gil Velázquez (Strikeout)... Mientras algunos han fallado, como el ex novato del año Jaime Lugo (1-6, 7.03) en Jalisco, los Yaquis de Ciudad Obregón tienen una sorpresa en su rotación: Demetrio Gutiérrez (6-1, 3.10)... También lo es el veterano zurdo Thomas Melgarejo (3-1, 2.54), con un acumulado de 8 aperturas para los “Caballeros Águilas”. Normalmente un relevista, el veracruzano no era abridor en tantos juegos desde que tuvo 13 con los Cañeros de Los Mochis en 2013-2014.