CIUDAD DE MÉXICO.- En vísperas de su participación en el Juego de Estrellas, Roberto Osuna (2-0, 15, 0.35) no ha tirado una pelota en la semana que está por concluir, debido a que los Halcones de Softbank han entrado en mala racha.

Y es que los nipones casi no acostumbran las llamadas salidas de mantenimiento para los cerradores, como en el beisbol estadounidense y circuitos satélites.

El caso es que Osuna languidece en el bullpen viendo perder a su equipo que ha caído hasta al tercer lugar, luego de encabezar el standing de la Liga del Pacífico.

El sinaloense no lanza desde el 6 de julio cuando salvó una victoria, 4x3, sobre los Luchadores de Nippon Ham, colgando una argolla.

EL dominicano Juan Francisco Puello Herrera ha sido reelecto por enésima vez al frente de la Confederación de Béisbol del Caribe, por cuatro años más.

Llegó para quedarse en 1991, reemplazando al mexicano Horacio López Díaz, quien renunció por una enfermedad que meses después le provocó la muerte.

Como suele suceder con los dirigentes que se eternizan en el mando, a Puello le han movido tapete en varias ocasiones, la más reciente, en tiempos de la pandemia, su propio paisano Vitelio Mejía (LIDOM) y Omar Canizales (LMP), pero prevaleció en la asamblea.

Esta vez recibió apoyo unánime de los presidentes de las ligas afiliadas y uno de ellos, el titular de la Arco, Carlos Manrique, quedó como encargado de las finanzas.

UN día como hoy, en 1986-- En el Astrodome de Houston, la Liga Americana gana el Juego de Estrellas de 1986, 3 a 2, para su segundo triunfo en los últimos 15 años.

El abridor de la Liga Americana, Roger Clemens, lanza tres entradas perfectas y es el MVP de la noche, pero Fernando Valenzuela roba cámara por la Liga Nacional, ponchando a sus primeros cinco bateadores, incluyendo a su compatriota Teodoro Higuera.

También ponchó a Don Mattingly, Carl Ripken Jr., Jesse Barfield y Lou Whitaker. Será el único turno al bate de Higuera en las Grandes Ligas.

**“Nadie puede dominar o conquistar el juego de beisbol, solo puedes desafiarlo”.- Lou Brock.

ENTRE suspensivos.- Se conoce que Víctor Arano no tendrá acción en 2023 en las Mayores. Lo que no se sabe es cuándo lo operarán del hombro. Eso se anunció el pasado 6 de junio... Joven aún, 26 años y tras seis veranos en sucursales de los Reales de Kansas City, el zurdo tamaulipeco Marcelo Martínez está de vuelta en la LMB con los Sultanes de Monterrey. Tenía 1-1 y 4.29 en nueve juegos en AAA (Omaha) cuando lo liberaron... Martínez no es visto en la Liga Mexicana desde 2017 (0-0, 3.00).