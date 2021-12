Cuba encabeza a Latinoamérica en Cooperstown

CIUDAD DE MÉXICO.- La elección de los Cubanos Tony Oliva y Orestes Miñoso incrementó a siete el número de ex legionarios en la Liga Mexicana del Pacífico con un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown, además de otros siete de la antigua Liga de la Costa.

Oliva (Cañeros) y Miñoso (Hermosillo y Mazatlán), “palomeados” por el Comité de Veteranos de los Días Dorados, se agregaron a Frank Robinson (Culiacán), Dave Winfield (Ciudad Obregón), Rickey Henderson (Navojoa), Mike Piazza (Mexicali) y Larry Walker (Hermosillo).

Y a Ryan Brown, Ray Dandridge, Buck Leonard y Willie Wells, todos vistos en Ciudad Obregón en la primera etapa de la pelota invernal, al igual que Bob Lemon (Hermosillo), Whitey Herzog (Navojoa) y Whitey Ford (Mazatlán).

Ahora son tres los cubanos en Cooperstown que jugaron en Grandes Ligas (el otro, Atanasio “Tany” Pérez), en el mayor combo latinoamericano de la historia que incluye a Martin Dihigo, Cristóbal Torriente y José Méndez, estelares de las ligas negras.

Puerto Rico presume a Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Édgar Martínez; República Dominicana a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerreo; Panamá a Rod Carew y Mariano Rivera y Venezuela a Luis Aparicio.

ES tan estrecha la hoy Liga Arco, que tras despedir los Venados de Mazatlán a su manager dominicano Eddie Díaz (9-9) y reemplazarlo con el puertorriqueño Robinson Cancel, bastaron tres triunfos consecutivos para que los porteños alcanzaran el primer lugar de la segunda mitad, empatados con Naranjeros, Mayos y Águilas.

Por eso y a 15 días—5 series—de la caída del telón en el rol regular, nadie puede sentirse seguro, ni los propios Venados que acaban de barrer a los bicampeones Tomateros de Culiacán, inopinadamente, en crisis.

Queda claro que en la LMP todos deben andar bien de reflejos o se los lleva el tren, lo mismo en las oficinas que en los diamantes, donde hasta los colerísimos Cañeros de Los Mochis, que han perdido varias batallas con la cara a las lámparas, no están eliminados.

UN día como hoy, en 1939: Lou Gehrig, de 36 años, es elegido por unanimidad para el Salón de la Fama del Béisbol, la única opción de este año. El período de espera de cinco años no se aplica al “Caballo de Hierro”.

El domingo 7 de diciembre de 1976: Los Yaquis de Ciudad Obregón se robaron 6 bases en una sola entrada, y derrotaron 2x0 a los Mayos de Navojoa para empatar marca de 10 victorias consecutivas de los Naranjeros de Hermosillo.

**“Cuando le dije al manager que no podía jugar porque me dolía la cabeza, y el alineó en mi puesto al novato Lou Gehrig, fue cuando me tomé las dos dos aspirinas más caras en la historia”: Wally Pipp.

EN seguidillas.- Después de despachar a Michael Choice (.221, 2, 6) y Leandro Castro (.275, 1, 6), los Yaquis firmaron al dominicano Rainel Rosario, a su vez liberado en la Lidom por las Estrellas Orientales (.258, 0, 1)... Con el de Carlos Gastélum (5), ya son 14 los números retirados por los Naranjeros, también en eso líderes en la LMP... Luis Gámez (4-3, 4.00), quien abandonó temprano en Los Mochis el pasado fin de semana, debido a malestares, se perderá su siguiente apertura para los Sultanes de Monterrey... Poco, casi nada, el ruido de los medios informativos de Cuba por el futuro ingreso de Tony Oliva y “Minnie” Miñoso al recinto de los inmortales. En cambio, los cubanos de la “pequeña Habana”, en uno de los condados de Miami, siguen de fiesta.