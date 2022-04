El jugador llega proveniente de la organización de Águilas de Mexicali, donde dejó un registro de .248 en su porcentaje de bateo y .304 en OBP.

“Mi defensa siempre ha sido mi fortaleza, los últimos años he estado en la segunda base por problemas en el hombro, esperamos este año regresar al short stop, me siento al 100, espero en invierno estar disponible en cualquier posición que se me indique”, señaló Castro.

El sonorense llegará a un escenario, como lo es el Estadio Teodoro Mariscal, que se complica para el bateo y donde podrá mostrar su juego.

“Creo que es mi tipo de juego, el beisbol pequeño, tocar bola, bateo y corrido, creo que el campo es problema para los jonroneros, en mi caso vamos a tratar de jugar mi beisbol, es una plaza de pitcheo, pero no hay que cambiar los planes de juego”, agregó.

Daniel Castro se prepara para iniciar la temporada de verano con Sultanes de Monterrey y reportar en territorio Venados el próximo septiembre.