CIUDAD DE MÉXICO._ La legión mexicana en el Spring Training sufrió otro golpe al quedar fuera el primera base y designado de los Rays de Tampa Bay, Jonatan Aranda, debido a una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

El aún novato de 25 años será sometido a una cirugía y se espera que su recuperación lleve entre 4 y 6 semanas, informaron voceros del club, que agregaron que se lesionó fildeando roletazos durante una práctica, el martes.

Aranda, quien se enfilaba a su primer “Opening Day”, bateaba .371 (35-13) con un jonrón y 7 impulsadas en la Liga de la Toronja. En su breve trayectoria en la gran carpa registra .212, 4 cuadrangulares y 19 impulsadas en 165 turnos.

Los Rays, que hace unos días enviaron a las menores al lanzador de relevo Manuel Rodríguez (1-0, 1, 1.00), arrancarán entonces con sólo un mexicano, Isaac Paredes, y el naturalizado Randy Arozarena.

Aranda es la segunda baja del elenco azteca de cara a la temporada que arrancó con dos juegos en Corea del Sur y que tendrá actividad masiva de apertura el próximo jueves. José Urquidy, de Houston, causó baja indefinida, lastimado del codo.

EN la pelea por un lugar en el róster de los Mellizos de Minnesota, Daniel Duarte recetó ayer dos ceros (1h, 0bb, 4k) a los Nacionales de Washington, por quienes no tuvo acción Joey Meneses (.304, 1, 7).

Solamente ajustes de última hora en el róster podrían perjudicar al nativo de Huatabampo, Sonora, quien en 2023 compiló 3-0, un rescate y pcla de 3.69 en 31 relevos con los Rojos de Cincinnati.

Duarte registra 1-0 y 3.38 en efectividad con 11 chocolates en poco más de 10 innings, en 8 asignaciones, en los ensayos en los que el mánager Rocco Baldelli no le ha regateado actividad.

UN día como hoy, en 1993 - Los lanzadores de los Indios de Cleveland, Steve Olin y Tim Crews, mueren y Bob Ojeda resulta gravemente herido cuando la lancha a motor en la que viajaban chocó contra un muelle en Little Lake Nellie, cerca de Winter Haven, Florida.

Crews y Olin son los primeros jugadores activos de Grandes Ligas en morir trágicamente desde Thurman Munson en 1979, en un accidente de aviación en Canton, Ohio.

Ojeda se recupera para alcanzar a los Indios avanzada la temporada de 1993 (2-1, 4.40), pero se retiró en 1994 (0-0, 24.00) después de dos apariciones.

“Lo que pasó fue nada más y nada menos que un accidente, Tim Crews era el barquero más seguro, el tipo más seguro y cauteloso que conozco”, dijo Ojeda.

EN seguidillas.- A pesar de una efectividad de 7.00 en el Spring Training, Javier Assad (3-1), será el quinto abridor en la rotación de los Cachorros de Chicago... Aunque el tijuanense no necesitaba cifras espectaculares para convencer al nuevo piloto, Craig Counsell, luego de su desempeño en 2023 (5-3, 3.05) en 32 participaciones, 10 como inicialista... Isaac Paredes (.265, 0, 2) no se ha volado la barda en 34 oportunidades en la Toronja de los Rays... Los Filis de Filadelfia mantienen en sus filas a un Esteban Quiroz (.300, 0, 0) que busca regresar al Big Show. El sonorense no es visto en las Mayores desde que lo debutaron los Cachorros en 2022 (.275, 0, 4).

