CIUDAD DE MÉXICO.- Muy a su estilo, la Liga Arco Mexicana del Pacífico tuvo su primera reunión sin previo aviso a su comunidad, en sus oficinas de ubicación conocida en la Colonia Colomos, en Guadalajara, que no en Zapopan, como dicen algunos de sus cronistas en la televisión.

Los directivos de la LMP, normalmente en paz consigo mismos, no se apartan un ápice de un guión establecido desde hace tiempo, definiendo el orden de los equipos para los respectivos reclutamientos de jugadores libres, nacionales y extranjeros.

En la siguiente asamblea agendarán las fechas y empezarán a delinear el calendario de juegos para la edición 2023-2024 que ahora se ve distante en la agenda que contempla el Clásico Mundial, Major League Baseball y Liga Mexicana, sin olvidar al beisbol japonés que despegará antes que el Big Show.

LOS cronistas deportivos de Mexicali entregaron al mánager de Águilas y Leones de Yucatán, Roberto Vizcarra, el galardón “Entrenador del Año”, lo que supone que lo consideraron por encima de sus “colegas” del futbol y deportes varios de conjunto en México.

Otra: Los Toros de Tijuana anunciarán hoy sábado lo que tendrán en 2023, en una noche de luz, color y música en el estadio Chevron. Se alistan para su campaña diez a 9 años de su arribo al circuito. En febrero de 2014, con la pretemporada encima, la LMB anunció el traslado de la franquicia de los Petroleros de Minatitlán a esa ciudad fronteriza.

Una más: Conducido por el debutante Luis Borges, los Mariachis de Guadalajara van por su tercer año en la Liga Mexicana aún sin prender entre los aficionados de los Charros del invierno. Si lo consiguen, habrá larga vida para el concepto que recibió la “bendición” de ya sabe usted quién.

Y, los que ya empezaron sus entrenamientos formales son los Acereros de Monclova, ayer, primero que nadie, aunque no tan temprano como en temporadas anteriores. De cualquier modo, serán casi dos meses. Dirige el puertorriqueño Edwin Rodríguez y uno de sus coaches es Mickey Callaway—pitcheo--, a quien botaron del timón en 2022.

UN día como hoy, en 1972 – Los nacientes Rangers de Texas, estrenando la franquicia que adquirieron de Washington—Senadores-- cambian al dos veces ganador del premio Cy Young, Denny McLain, a los Atléticos de Oakland por dos lanzadores de ligas menores.

McLain, quien perdió 22 juegos liderando la liga lanzando para los Senadores en 1971, durará solo cinco aperturas en Oakland antes de ser enviado a los Bravos de Atlanta por Orlando Cepeda.

En 2008— Falleció en un accidente el relevista de los Olmecas de Tabasco, Sixto Báez, hasta la fecha número dos en rescates en la historia de la Liga Mexicana (210), detrás de Isidro Márquez (310). Báez, de 40 años, volcó su automóvil en la carretera Veracruz-Jalapa.

**“Todo lo que el correr y el ejercicio pueden hacer por usted es mantenerlo saludable”.- Denny McLain.

EN seguidillas.- La revelación de los Nacionales de Washington en 2022, Joey Meneses, está batallando en sus primeros juegos de exhibición: .154 (13-2), una remolcada y una anotada... El México americano Taijuan Walker, uno de los abridores confirmados por el mánager de la selección mexicana, Benjamín Gil, perdió el viernes contra los Tigres de Detroit (2.1 IP, 4h, 2c, 0bb, 2k)... En dos aperturas para los Astros de Houston, José Urquidy tiene una efectividad de 6.75, pero seis chocolates y un boleto en cuatro innings... Víctor González, el zurdo nayarita que no ha visto la suya desde que se lució en la Serie Mundial de 2020, no ha tenido actividad en la pretemporada de los Dodgers de Los Ángeles. No lanza en Grandes Ligas desde 2021.