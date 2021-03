Detienen Tigres proceso ligamayorista de Paredes

CIUDAD DE MÉXICO._ El tercera y segunda bases de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes (.125, 1, 5) y los relevistas Juan Gámez (0-0, 1sv, 12.27) y Miguel Aguilar (0-0, 9.33), de los Cachorros de Chicago y Diamondbacks de Arizona, respectivamente, se agregaron a la procesión azteca a las menores.

Paredes llegó a los ensayos con el colchón de sus buenas notas en su debut en Grandes Ligas en 2020 y su campeonato de bateo en la Liga Mexicana del Pacífico, pero el nuevo mánager de los Tigres, AJ Hinch, realmente vio muy poco de lo que le contaron del sonorense.

Gámez y Aguilar no libraron el destino predecible desde que fueron invitados, ambos por segundo año consecutivo, y ahora intentarán un cuesta arriba desde el nivel clase Triple A que no desconocen.

Así las cosas, a una semana del destape de los rósters, el utility de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías (.184, 1, 6), el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (.318, 2, 6) y los lanzadores Héctor Velázquez (0-0, 1sv, 2.70), Houston y Jesús Cruz (0-0, 1sv, 0.00), San Luis, llegaron a la recta final aún con posibilidades.

¿Oliver Pérez (0-1, 6.23)? Ésa es una historia aparte que por obvias razones reviste especial interés. Cayendo en una obviedad, la suerte del culichi que pretende ligar su temporada 20 en el Big Show, está en manos del mánager de los Indios de Cleveland, Terry Francona, y el coach de pitcheo Carl Willis.

LOS Atléticos de Oakland participan del regreso a su campamento en Arizona de su nueva adquisición, Sergio Romo, quien desde diciembre 2020, cuando abandonó a los Charros de Jalisco, anda en distracciones relacionadas con la cigüeña.

El relevista dejó al club el pasado domingo para visitar a su esposa y bebé en California y según reportes, la ausencia no incidirá en los planes del mánager Bob Melvin que lo contempla para el rol de preparador.

Romo, quien a principios de este mes cumplió 38 años, tiene tres apariciones en la Liga del Cactus 2021, sin decisión ni salvamento y 9.00 en carreras limpias, 5 ponches y 2 bases por bolas, en tres episodios.

“VI muchos partidos en los playoffs después que fuimos eliminados y, para ser honesto, no fue fácil verlos. Hay que encontrar la forma de dar más emoción al deporte”. ¿Quién lo dijo? A) El mánager de los Marlins de Miami, Don Mattingly. B) Luis Sojo, ex piloto de los Tigres de Licey. C) Miguel “Piojo” Herrera, entrenador del América.

La respuesta: Don Mattingly, uniéndose a las voces que respaldan al 100% las reformas a algunas reglas del beisbol impulsadas por el comisionado, Rob Manfred, y sus asesores, entre ellos, Theo Epstein.

El venezolano Sojo, el de los 4 anillos de Serie Mundial, declaró semanas atrás que cuando está en casa, en Florida, prefiere ver en la televisión los juegos de basquetbol, porque los de beisbol son “muy aburridos”.

UN día como hoy, el martes 26 de marzo de 1974, los Medias Rojas de Boston dejan en libertad a dos futuros miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, el venezolano Luis Aparicio, y el puertorriqueño Orlando Cepeda.

Aparicio decidió retirarse y fue electo en 1984, mientras Cepeda terminó su carrera con los Reales de Kansas City. En 1999, llegó al recinto de los inmortales, vía Comité de Veteranos.

**”Cuando la gente se equivoca, debes hacérselo saber”: Orlando Cepeda.

NOTAS (Spring Training).- Giovanny Gallegos (0-0, 9.53) es nuevamente candidato para cerrador de los Cardenales de San Luis. En 2020, tuvo ese encargo a ratos, compilando 2-2, 4 rescates y 3.60 en carreras limpias... Alex Verdugo (.226, 0, 3) está cerrando fuerte: .545 (11-6), con un doble, dos producidas y dos anotadas, en sus recientes cuatro juegos para los Medias Rojas... Al tanto de que su próximo destino es la AAA, Esteban Quiroz (20-1) sigue fogueándose en la Toronja de los Rays de Tampa Bay... Similar situación la del capitalino Alejo López (.250, 0,0), quien debutaría en la filial AA de los Rojos de Cincinnati.