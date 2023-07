Cada vez luce más probable que los Mets de Nueva York cambien al veterano Justin Verlander antes de la Fecha Límite de cambios del 1 de agosto, y los Dodgers de Los Ángeles son uno de los equipos interesados en el derecho, según un informe de Los Angeles Times.

Los Dodgers supuestamente intentaron firmar a Verlander el pasado invierno antes de que terminara uniéndose a los Mets por un contrato de dos años y 86.6 millones de dólares con los Mets que incluye una opción para el 2025.

Pese a las lesiones que han sufrido en la rotación, los Dodgers no sólo se han mantenido a flote, sino que han recuperado y mantenido control de la cima del Oeste de la Liga Nacional. Pero si han de llegar lejos en octubre, tendrán que agregar brazos a un grupo que ahora mismo incluye a dos novatos junto con Clayton Kershaw, el mexicano Julio César Urías y Tony Gonsolin. El as Walker Buehler tiene esperanzas de volver en septiembre, pero eso sigue en veremos, y Dustin May está fuera por el resto de la campaña.

Con su pedigrí y otra temporada solida en lo que va del 2023, Verlander podría ser el mejor lanzador traspasado antes de al fecha límite de este año, y los Dodgers definitivamente les hace falta un abridor probado en la postemporada.

(Con información de MLB)