CIUDAD DE MÉXICO._ Domingo de Salón de la Fama en Cooperstown y en comparación con recientes entronizaciones con alto “rating”, las de hoy no hicieron ruido: el ex tercera base Scott Rolen y el ex toletero Fred McGriff. Ausentes de la boletas Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling, y en la mira figuras en apariencia de poco peso, a los periodistas electores les dio tanta flojera que Rolen fue el único que alcanzó el 75% requerido, en tanto McGriff es aportación del Comité de Veteranos. Se espera que las cosas cambien para el venidero proceso en el que se pronostica una elección en primera oportunidad para el dominicano Adrián Beltré, uno de los 32 bateadores de 3 mil o más hits. También será el debut en las cédulas de votación de Adrián González, cuyo performance (.287, 317 Jrs., 1,202 cp, 2050 H, 437 h2, 12 h3, 997 A) habría quedado corto, como el de los únicos dos mexicanos que le antecedieron. Nos referimos al legendario Fernando Valenzuela 2003 (6.2%) y 2004 (1.57%), quien para no pocos merecía mejor suerte, al igual que Vinicio Castilla (1.00%) en 2012. Sin embargo, Valenzuela estará de manteles largos el mes próximo con el homenaje que le harán los Dodgers de Los Ángeles, que retirarán su número (34). OBSERVACIONES: Alejandro Kirk (.252, 4, 24) tuvo el sábado una jornada de cuatro imparables en cinco turnos, todos sencillos, pero sin remolcadas ni anotadas en derrota de los Azulejos de Toronto, 9x8, ante los Marineros de Seattle. Por los ganadores, el mochitense Andrés Muñoz (2-2, 1, 2.66), quien en su previa aparición perdió contra los Mellizos de Minnesota, colgó una argolla para su décimo “hold”. UN día como hoy, en 1978 -- Reggie Jackson regresa al equipo y los Yanquis de Nueva York ligan su quinta victoria, 3 -1, sobre los Medias Blancas. En el aeropuerto de Chicago, Billy Martin, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre Jackson y George Steinbrenner, responde: “Los dos se merecen el uno al otro. Uno es un mentiroso nato; el otro está condenado”. Los comentarios le costarán a Billy su trabajo. Al día siguiente, Martín renuncia bajo presión, dando paso a Bob Lemon después de un interinato de un juego de Dick Howser. **”Lo más difícil de hacer en el beisbol es golpear una pelota redonda con un bate redondo, de lleno”.- Ted Williams. EN seguidillas.- Después de la pausa del Juego de Estrellas, Joey Meneses (.279, 6, 50) batea .213 (32-7) con un doble y 4 producidas... Manuel Bañuelos (5-5, 3.84) vivió ayer uno de sus mejores días en la sucursal de Águilas de Rakuten, siete innings de puros ceros (3h, 1b b, 8k) a Marinos de Chiba Lotte... La Liga Arco Mexicana del Pacífico anuncia para agosto que se asoma su segundo torneo infantil (11 y 12 años) con conjuntos de los 10 de la membresía, en Ciudad Obregón. El primero, en 2019 en Culiacán, resultó un gran éxito con los Naranjeros de Hermosillo coronándose invicto, superando en la final a los Sultanes de Monterrey.

