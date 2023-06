El mánager de los Astros de Houston, Dusty Baker, habló sobre el estado del mazatleco José Urquidy, quien fue colocado en la lista de lesionados con molestias en el hombro el 1 de mayo, previo al partido contra los Mellizos de Minnesota.

Baker declaró que Urquidy ha tenido un “gran progreso” y señaló que ha pasado de lanzar de 75 a 90 pies mientras continúa con su rehabilitación.

“Ha estado entrenando desde que nos fuimos y sabe cómo volver”, dijo Baker. “Él sabe lo que se necesita. Hoy, estaba a 90 pies, por lo que está recuperando la fuerza de su brazo y espero que no sienta dolor. No he hablado con él después, pero está de buen humor y eso es un comienzo”.