El viernes, mientras los Medias Rojas iniciaban su temporada con una derrota por 3-0 ante los Orioles, el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez trabajaba hacia un regreso inminente al lanzar cuatro innings simulados en la sede alterna del equipo.

“Con las condiciones, ya saben, el clima frio y la adrenalina no es la misma que en un juego de las Mayores”, señaló el mánager de Boston, el puertorriqueño Álex Cora. “Con la velocidad, sentimos que no fue lo que acostumbra, pero no tiene que ver con la salud. Buen cambio, buena recta cortada, un lanzamiento rompiente aceptable, se sintió bien”.

En el mejor de los casos, Rodríguez, quien inició la temporada en la lista de lesionados con efecto retroactivo al lunes, haría su debut de temporada el jueves, en el primer partido de una serie de tres juegos en Baltimore.