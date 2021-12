CIUDAD DE MÉXICO._ Para quienes todavía padecen del hígado por la ciertamente pobre actuación de la selección mexicana de beisbol en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020 celebrados este año, hay dos noticias, buena y mala.

La buena: ese “engorroso” trámite no provocará más alteraciones en sus organismos, al menos en los próximos siete años, según publicaciones que pasaron casi inadvertidas en estos días de mucha actividad.

La mala: el Comité Olímpico Internacional hará oficial que el deporte rey no sólo no está contemplado para París 2024, como ya era del dominio público, sino tampoco en los preliminares para Los Ángeles 2028.

Una mayúscula sorpresa porque se daba por descontado el enésimo regreso del beisbol en el país de sus inventores, como sucedió en Japón, donde es el “number one”, a diferencia de Estados Unidos, según los adoradores de otros deportes y dos que tres que patean el pesebre.

De aquí a 2028 aún pueden pasar muchas cosas, entre ellas, una fuerte presión de la Casa Blanca para que el pasatiempo de los héroes deportivos más emblemáticos de nuestros vecinos del norte, esté presente en la justa que organizarán los californianos.

El beisbol reapareció como deporte de exhibición en Los Ángeles 1984 y lo fue también en Seúl 1988. En el periodo 1992 (Barcelona), 1996 (Atlanta), 2000 (Sydney), 2004 (Atenas) y 2008 (Pekin) todo fue miel sobre hojuelas como disciplina oficial. Hasta que lo mandaron a la banca para Londres (2012) y Río de Janeiro (2016).

OBSERVACIONES: Los Mets de Nueva York iniciaron una segunda ronda de entrevistas con sus tres finalistas para el cargo de mánager: Buck Showalter, Joe Spada y Matt Quatraro. No hubo sorpresa por la inclusión de Showalter, y los observadores creen que el veterano de 65 años será el elegido.

Matt Williams, ex ligamayorista y Mánager del Año de la Liga Nacional en 2014 con los Nacionales de Washington, no regresará a la Liga de Corea del Sur, tras romper relaciones con los Tigres de Kía. Se le menciona para el staff de colaboradores del nuevo piloto de los Padres de San Diego, Bob Melvin, para coach de tercer base.

UN día como hoy, en 1974: El árbitro Peter Seitz falla a favor del ganador del premio Cy Young, Jim Hunter, en una disputa con el dueño de los Atléticos de Oakland, Charles Finley, por lo que “Catfish” es un agente libre sin restricciones muy atractivo.

El lunes 16 de diciembre de 1968: La selección Sinaloa se impone 8-3 a la de Sonora, en el Juego de Estrellas de la Liga Invernal Sonora-Sinaloa, efectuado en el estadio Arturo Nahal de La Paza, Baja California Sur.

Gabriel Lugo, Aurelio Rodríguez y Manuel “Manuelillo” López pegaron jonrones en respaldo del ganador Felipe Leal. Perdió Víctor García. Chuck Vinson y Rich Barry se volaron la barda por el elenco sonorense.

**”Nunca había visto tantos idiotas como dueños en el deporte. El beisbol se dirige a la extinción si no hacemos algo. La defensa lo domina todo. El pitcheo es el 75% del juego, y por eso es tan aburrido. Solo una palabra explica por qué el beisbol no ha cambiado: ¡estupidez! Los propietarios no quieren hacer nada”: Charles Finley.

EN seguidillas.- Los Naranjeros de Hermosillo prolongaron por una serie más el interinato en el timón de Juan Francisco Rodríguez (4-3), haciendo hincapié en que Juan Castro ya está listo después de dar positivo por Covid-19... Víctor Mendoza (.347), quien no estuvo en los primeros 15 días hábiles de los Yaquis de Ciudad Obregón, ya implantó marcas personales en la LMP en jonrones (10) y empujadas (35)... La Liga Roberto Clemente de Puerto Rico declaró cuatro días de paro total debido a un brote que alcanzó a cerca de 40 personas, entre jugadores, mánagers, coaches y empleados. Previamente, habían tenido una pausa de tres días por el Juego de Estrellas.