‘El Huevo’ Romo se perdió dos días en Chicago

CIUDAD DE MÉXICO.- Los playoffs de la temporada del Centenario de la Liga Mexicana reanudan este martes con cinco de los contendientes en ventaja de 2-0, incluyendo a los Charros de Jalisco que jugarán en casa ante los Sultanes de Monterrey, líderes norteños durante el rol regular.

La única serie de zona pareja es la de Algodoneros de Unión Laguna y Toros de Tijuana que se traslada al estadio Revolución Mexicana de Torreón, donde podría tomar más forma la figura del “mejor perdedor”.

Con la soga al cuello, los Leones de Yucatán (0-2) serán anfitriones de los incontenibles Diablos Rojos, similar situación del Águila de Veracruz contra los Guerreros de Oaxaca y los Pericos de Puebla recibiendo a los Piratas de Campeche.

Y en la que cierra la pinza en el norte, los Tecolotes de los Dos Laredos apelarán a su localía en ambos lados de la frontera para intentar una remontada sobre los Acereros de Monclova. Los azules cerraron fuerte con Juan Castro en el timón.

OBSERVACIONES: Los Cardenales de San Luis tienen nuevo cerrador, el México Americano JoJo Romero (4-3, 3, 1.98), quien registra 1-0, 3 rescates y efectividad de 1.59 en cinco apariciones en agosto.

El zurdo Marcelo Martínez (8-5, 2.39), de Rakuten Monkeys, abrirá hoy martes en el beisbol de Taiwán ante TSG Hawks. El tamaulipeco ganó en su anterior salida luego de cinco al hilo sin triunfar.

UN día como hoy, en 1969- Vicente Romo, de los Medias Rojas de Boston, se “perdió” en Chicago después de un juego contra los Medias Blancas y aparece dos días más tarde, mientras era buscado por todas las corporaciones policiacas de la ciudad.

Romo dijo que tras cenar y tomar unas copas con un amigo se enfermó y olvidó avisar al equipo. Regresó a la actividad el 17 de agosto con una blanqueada combinada en Kansas City, 1x0, tirando siete innings y dos tercios.

En 1974: Nolan Ryan ponchó a 19 bateadores para implantar una marca en la Liga Americana, en la victoria de los Ángeles de California por 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

Ryan rompió el récord de 18 ponches, establecido por Bob Feller en 1938, e igualó el de Grandes Ligas de Steve Carlton (1969) y Tom Seaver (1970). Asimismo, empató otro con 32 ponches en sus dos últimos juegos.

Estas son las mañanitas para Julio Urías (29), quien celebrará por segundo año consecutivo prácticamente en el anonimato en algún lugar de Estados Unidos.

-“La madurez mental es la capacidad para soportar la incertidumbre” .- Anónimo.

EN seguidillas.- Los Rieleros de Aguascalientes, sotaneros del norte, despidieron al gerente deportivo, Óscar Romero, quien solamente estuvo un año en la oficina. El ex jugador sinaloense armó a los Toros de Tijuana campeones de 2017 y 2021... Xzavion Curry, pítcher derecho que rindió con los Tigres de Quintana Roo (3-2, 3.44) en la segunda mitad de la campaña, firmó contrato de ligas menores con los Rockies de Colorado... Monterrey salió en punta en asistencias en la postemporada con recaudaciones de 18,771 y 17,825, superando a los Diablos Rojos (14,853 y 14,297)... Las más bajas las aportaron los aficionados de Oaxaca (3,447 y 3,300) que no se calientan con nada y que en 2026 estrenarán estadio.