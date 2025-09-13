Eligen a Adrián González para el Salón de la Fama Latino

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex bigleaguer Adrián González fue elegido para el Salón de la Fama del Beisbol Latino junto con los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio Franco, y el venezolano Francisco Rodríguez.

La ceremonia de entronización la agendaron para el 5 de diciembre en Puerto Plata, República Dominicana, donde hace tres lustros abrió sus puertas el museo que honra a personajes de todas las nacionalidades, incluidos los estadounidenses.

González se unirá a nueve paisanos de usted, por estricto orden de aparición: Roberto Ávila, Héctor Espino, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Aurelio Rodríguez, Vinicio Castilla, Aurelio López, Vicente Romo e Ismael Valdez.

LOS Astros de Houston regresaron a su sucursal AAA, Sugar Land Cowboys, al receptor César Salazar (.231, 0, 1), quien en dos periodos en 2025 ha permanecido varias semanas en el Big Show, pero con poca actividad.

El sonorense se encontraba en las Mayores desde el 27 de agosto. Participó en 11 juegos y 13 turnos en que bateó .231 sin extra bases y una producida, como tercer cátcher, detrás del dominicano Yainer Díaz y el puertorriqueño Víctor Caratini.

Salazar estará en el radar de los Astros lo que falta del calendario regular y hasta donde lleguen en la postemporada, previniendo ausencias por lesiones.

0BSERVACIONES: Después de ceder su lugar en la rotación de los Cachorros de Chicago, Javier Assad (2-1, 4.62) va para 15 días sin acción, siendo un cómodo espectador desde el bullpen.

La temporada terminó para el México americano, Brennan Bernardino (4-3, 1, 3.14). Los Medias Rojas de Boston lo colocaron en la lista de enfermos por 15 días debido a una lesión en el músculo dorsal izquierdo.

UN día como hoy, en 1986: Bo Jackson conecta su primer jonrón en las Grandes Ligas —un batazo de 475 pies que se cree es el más largo hasta la fecha en el Royals Stadium— y Kansas City derrota a los Marineros de Seattle por 10 a 3.

En 1994: El comisionado interino Bud Selig canceló el resto de la temporada de Grandes Ligas tras 34 días de huelga de jugadores. No habrá Serie Mundial por primera vez desde 1904.

-“Sinaloa nunca ha sido Disneylandia” .- Renato Vega Alvarado, gobernador (1993-1998).

EN seguidillas.- En Taiwán, Humberto Castellanos (10-7, 3.17) sufrió su segunda derrota consecutiva tras una labor de 6 hits y 6 carreras, 3 limpias, en dos innings y un tercio, la más corta a su cuenta en la temporada. Rakuten Monkeys se impuso a Brothers CTBC, 8-0... A Joey Meneses (.265, 11, 55) no sólo se le fue el tren a Grandes Ligas, sino que el problema en el oblicuo le impedirá incorporarse a los Mets de Syracuse, en la Liga Internacional AAA... Los Leones de Yucatán nombraron al recién retirado, Walter Ibarra, asesor de dirección deportiva, un cargo nuevo que lo tendrá cerca del operador, David Cárdenas Cortés.