CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Urías (5-4, 4.39) y la mayoría de los Cardenales de San Luis de 2023 nunca se habían enfrentado en un juego oficial de Grandes Ligas. Y en la trayectoria del zurdo solo había un antecedente contra los “Pájaros Rojos”, un relevo de un inning en blanco (0h, 1k, 0bb).

Pero hacía tanto tiempo de eso, el 15 de septiembre de 2018 en el Busch Stadium, que el zurdo de los Dodgers estrenó rivales, excepto a dos que lo conocieron en otras trincheras: El cátcher Wilson Contreras y el tercera base Nolan Arenado.

Desde luego, eso no justifica la actuación de anteanoche de Urías que, a no dudar, tuvo su “noche triste”—que no la peor de su vida útil-- por los cuatro jonrones en un inning.

Lo bueno es que en el beisbol triunfo y derrota cabalgan parejo para todos. Ya tendrá la oportunidad de un desquite que no será en el actual calendario, porque azules y colorados que el domingo finalizan serie de cuatro cotejos, no volverán a chocar en 2023. A menos que lo hagan en los playoffs.

Urías no tenía una efectividad tan alta desde el 10 de abril de 2022 cuando en Colorado, los Rockies le hicieron seis carreras, tres limpias, en dos innings (13.50).

CONTINÚA Roberto Osuna ganando batallas-- en su caso, salvando juegos—en el beisbol japonés, en tanto otro “extraditable” a Estados Unidos, el ex Cy Young Trevor Bauer, está batallando.

El relevista de los Halcones de Softbank compila 0-0, 8 rescates, era de 0.00, 4 “holds”, 11 chocolates y 0 bases por bolas en 13 innings, sobre 13 apariciones.

Bauer también luce entero, según un acumulado de 18 ponches y 2 boletos en 15 innings, pero ha permitido 5 “vuelacercas” y su marca es de 1-2 y 8.40 en carreras limpias con Yokohama BayStars.

UN día como hoy, en 1971 -- Martín Dihigo muere en Cienfuegos, Cuba, a la edad de 65 años. A lo largo de su carrera cubrió las nueve posiciones y jugó en varios países.

Como bateador, ganó títulos de promedio y jonrones; como lanzador, ganó más de 250 juegos y una vez derrotó a Satchel Paige mientras estaba de gira por Cuba.

Lo elegirán para el Salón de la Fama Estadounidense en 1977 y también para los recintos de su país, México, Venezuela, República Dominicana y Canadá.

**“(Martin Dihigo) fue el mejor jugador de beisbol de todos los tiempos, negro o blanco”.- Buck Leonard, inmortal en Cooperstown.

EN seguidillas.- Los Piratas de Campeche sacaron del desempleo al ex bigleaguer Édgar González (0-2, 9.31), tras ser liberado por los Rieleros de Aguascalientes... Mariachis de Guadalajara recibió de los Olmecas de Tabasco los derechos sobre el debutante infielder Joseph Rosa (.270, 2, 10), a quien en los albores de la temporada anularon un jonrón por no pisar el plato... Inopinados coleros en la Zona Norte, los Acereros de Monclova (10-14) iniciaron la serie anoche contra los líderes Sultanes en Monterrey. El lunes podría haber noticias en la oficina donde solo se escuchan los gritos de Gerardo Benavides Pape, si tropiezan en la capital de Nuevo León.