CIUDAD DE MÉXICO.- Mexicali ya tiene la estafeta para la Serie del Caribe 2025. ¿Podrán con el paquete? Con el tradicional empaque de los anteriores clásicos en nuestro país y RD, antes de lo ocurrido en Caracas 2023 y ahora en Miami, sin duda.

Pero con un estadio de menor aforo (17 mil) y las tradicionales malas entradas en los juegos de la mañana y tarde en los que no va el anfitrión, van a quedar lejos de Miami.

Sólo el encuentro por el tercer lugar que se suponía no interesaba a nadie y en el que Panamá se impuso a Curazao, metió a más de 10 mil y fracción, en el parque de los Marlins. Y por la noche, la apoteosis (36,677) que redondeó un récord de todos los tiempos (378,534).

Quién dijo, miedo, dirán los “cachanillas” que, para entrar en calor, pedirán a la Confederación de Beisbol del Caribe y anexas que dirige el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, que quieren ir a Cuba en febrero 2025. Así de plano.

CON el campeonato de los Tiburones de La Guaira en Miami 2024, la Liga Venezolana que no se coronaba en la Serie del Caribe desde 2009 en Mexicali, alcanzó a Cuba en cuarto lugar del standing, quedando ambos con 8, escoltando a Liga Mexicana del Pacífico (9).

Las novenas de República Dominicana (22) se mantendrán un buen rato en punta y las de Puerto Rico (16) en la segunda posición, y más abajo están las de Panamá (2) y Colombia (1).

Aclarar que, en el caso de puertorriqueños y cubanos, se les contabilizan sus participaciones en la primera etapa comprendida entre 1949 y 1960. En 1970, en Caracas, reanudaron con tres clubes—Magallanes, Ponce y Licey—un año más tarde llegaron los Naranjeros de Hermosillo.

OSVALDO Guillén, quien regresó a dirigir a Venezuela tras varios años en el retiro, tomó las cosas con calma luego de la conquista de los Tiburones de La Guaira. Incluso mientras sus jugadores celebraban, el ex torpedero fue a felicitar a los perdedores.

Tampoco dio declaraciones a los medios convencionales, pero sí se manifestó en la hoy red social X, ex Twitter, donde dijo sentirse orgulloso de sus jugadores.

La impresión es que el hombre decidió autocensurarse después de despotricar contra los organizadores y MLB. Guillén y el extinto Tom Lasorda son los únicos con títulos en Serie Mundial y Serie del Caribe.

UN día como hoy, en 1971—Los Naranjeros de Hermosillo lograron su segunda victoria en la Serie del Caribe en Puerto Rico, 7x2, sobre los Tiburones de La Guaira. Jerry Ray Williams recorrió la ruta por el club azteca, aislando seis hits, con 6 ponches y 3 bases por bolas.

Un día como hoy 1974 - Un total de 48 jugadores ejercen sus derechos de liquidación de sus contratos mediante el nuevo procedimiento de arbitraje. El lanzador Dick Woodson se convirtió en el primer jugador en pasar por el arbitraje, ganando su caso contra los Mellizos de Minnesota.

EN seguidillas.- A unos días de la apertura de los campos de entrenamientos en el Big Show, no tienen equipo, aparte de Julio Urías, el relevista Víctor Arano y el utilty Irving López, liberados por los Nacionales de Washington y Cardenales de San Luis... En las redes, un buen número de aficionados “exigen” a la Liga Arco que no renueven el convenio con SKY. Bueno, lo piden, desde luego, los que no tienen esa señal en su aparato... Entre otras cosas, dicen extrañar ESPN, olvidando que en una ocasión, entraron muy tarde a la cobertura de un choque de una serie final porque no quisieron cortar una transmisión de un torneo de golf. Además, recordamos, nunca le han dado el canal principal a una velada de la pelota invernal. Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo. Pero ya serán los directivos los de la última palabra.

