CIUDAD DE MÉXICO._ Lo que faltaba a la Liga Mexicana del Pacífico, un campeón bateador japonés: Taiki Sekine (.346), guardabosque de los Yaquis de Ciudad Obregón, va en esa ruta con una serie por disputar.

El asiático puede ser considerado entre las contrataciones de renombre, junto a las de los bigleaguers que estuvieron en la primera mitad del rol regular, porque es un legionario establecido en la Liga Central de su país.

En 2023, Sekine, quien se dio el lujo de tomar unas vacaciones navideñas, levantó una cosecha de .261, 4, jonrones, 3 triples, 17 dobles y 31 impulsadas en 140 juegos para Yokohama Bay Star.

LOS Algodoneros de Guasave no han extrañado al cerrador Peyton Gray (.0-1, 17 sv, 1.08) que los dejó con la pelota en la mano, hace dos semanas, supuestamente cansado.

En principio, su ausencia coincidió con una mala racha en la que no hubo oportunidades de rescates y cuando se requirió de un taponero, Rafael Córdova (4-1, 4, 0.87) entró al quite, en una labor que no desconocía.

En 2021, el sonorense también se hizo cargo en una emergencia y respondió aportando la misma cantidad que tenía hasta antes de la jornada de anoche, cuatro salvamentos.

DUSTIN Peterson (.300, 5, 28) fue baja definitiva de los Sultanes de Monterrey para las últimas dos series del calendario regular, de las cuales, los pupilos de Vinicio Castilla ganaron la del cierre en casa a Águilas de Mexicali.

Le dieron permiso para los días y noches del 24 y 25, pero ya en el calor del hogar, desertó, alegando que quiere estar listo para la pretemporada 2024 de los Filis de Filadelfia. Hace 3 años hizo algo similar, aunque entonces avisó que se iba para no volver.

El jardinero, que lleva años buscando establecerse en Grandes Ligas, bateó .333 (14-5) con dos jonrones y 6 producidas en sus últimas tres jornadas contra los Charros en Jalisco.

UN día como hoy, en 1977 - Melissa Ludtke, escritora de deportes de Sports Illustrated, presenta una demanda contra funcionarios de las Grandes Ligas, los Yanquis y la ciudad de Nueva York por negarle el acceso al vestuario para entrevistar a los jugadores durante la Serie Mundial de 1977.

En 2011 - El ex lanzador de Grandes Ligas Rosman García muere cuando su automóvil se sale de la carretera y choca contra un árbol en las afueras de Caracas, Venezuela. Jugaba en los Tigres de Aragua de la Liga Venezolana.

**”Los poetas son como lanzadores de beisbol. Ambos tienen sus momentos. Los intervalos son las cosas difíciles”.- Robert Frost.

EN seguidillas.- El jardinero de Mexicali, Leonardo Heras (.205, 2, 11), se metió a la élite en carreras anotadas en la LMP con 400, ocupando la posición 31. Entre los activos, solamente Agustín Murillo (559) y Luis Alfonso Cruz (416) han pisado la goma más veces que Heras... Por su parte, Jesús “Jesse” Castillo (.262, 2, 14), de Guasave, alcanzó a Juan Navarrete en el lugar 30 de impulsadas con 391... Los Yaquis registraron al infielder panameño Johan Camargo, quien en 2023 consumió algunos turnos en el Big Show con los Gigantes de San Francisco (..222, 0, 2). También rindió en filiales AAA de Kansas City (.298, 4, 8), Detroit (.238, 3, 11) y de los propios Gigantes (.213, 2, 7).

