Esta noche es de Julio Urías, quien va por la décima

CIUDAD DE MÉXICO.- Una boca de un jugador con huellas visibles de haber recibido un certero puñetazo, rompió la calma en la Liga Mexicana, en tiempos en los que ya casi nada se puede ocultar.

En el ámbito de lo penal, esa lesión que tarda en sanar menos de 15 días acarrea al infractor una multa, más o menos lo que aplicó el circuito veraniego al mánager de los Rieleros de Aguascalientes, Luis Carlos Rivera, cuya poderosa derecha puso un “estate quieto” al jugador de cuadro californiano, Richard Pedroza.

Que un mánager “surta” a uno de sus pupilos no es de todos los días en la pelota profesional. Sólo se supo de casos aislados que no trascendían porque no eran noticia para los medios, como ahora gracias a las redes sociales a todo lo que dan.

En Grandes Ligas, se recuerda el “tiro” en la caseta de los Yanquis de Nueva York entre el iracundo y arrojado Billy Martin y su cuarto bate Reggie Jackson, quien también peleaba con sus compañeros.

En la Liga Mexicana del Pacífico, una vez, Benjamín “Papelero” Valenzuela, de los Tomateros de Culiacán (1979-1980), se “fajó” en el vestidor con el bateador Von Joshua y eso le costó el cargo a horas de empezar los playoffs—Round Robin, entonces--, reemplazándolo el coach de primera base, el guasavense Arnoldo “Kiko” Castro

Y Mike Brito (1980-1981), quien había sustituido en el timón de los Mayos de Navojoa al después piloto de los Astros de Houston, Matt Galante, se agarró a golpes a plena luz del día en un juego dominical en Guasave con su pelotero Kelly Paris, ya fallecido. Paris se tuvo que ir, pero a Brito lo “cepillaron” semanas más tarde.

En la Liga Mexicana, se sabía de los roces de Tomás Herrera con sus jugadores, pero no pasó de ahí, y en 1988, arriba del autobús de los Rieleros, el mánager Ramón “Diablo” Montoya propinó un “descontón” al lanzador Jesús Mundo.

JULIO Urías (9-2, 3.56) saldrá esta noche por su décima victoria, contra los Filis de Filadelfia, en el Dodger Stadium, donde el zurdo de Culiacán compila en 2021, 3-1 y 4.58 en carreras limpias en seis aperturas.

Al equipo que dirige Joe Girardi y que trae de coach de infielders al de moda Juan Castro, sólo lo ha enfrentado en tres ocasiones—un inicio-- en su trayectoria, con saldo a su favor: 1-0 y efectividad de 3.53, con 5 ponches y 4 boletos en 7 entradas y dos tercios.

Urías viene de imponerse a domicilio a los Bravos de Atlanta y Piratas de Pittsburgh, tirando solamente los necesarios 5 episodios, para mejorar sus números en el camino a 6-1 y 2.71 en siete asignaciones.

UN día como hoy, domingo 15 de junio de 1980, el mazatleco Jorge “Charolito” Orta bateó de 6-6, cinco sencillos y un doble, con cuatro anotadas y una empujada, en el triunfo de los Indios de Cleveland, 14x5, sobre los Mellizos de Minnesota.

En 1960, un miércoles 15 de junio, Diablos Rojos (7) y Petroleros (5) conectaron 12 jonrones en el parque Jaime Merino de Poza Rica, cuatro de los anfitriones en un inning, incluso dos de Aldo Salvent. Los visitantes prevalecieron 16-11.

**“En el momento en que crees que has llegado, alguien te pasa. Tienes que estar siempre persiguiéndolo”: Joe Torre.

EN seguidillas.- A diferencia de Adrián González (.395, 2, 21) con los Mariachis de Guadalajara, su ex coequipero en Dodgers, el cubano Yasiel Puig (.277, 2, 9), ha perdido puntos como contratación “bomba” del Águila de Veracruz... Sobreponiéndose a las ausencias de Chris Carter, Francisco Peguero y Danny Espinoza, los campeones Acereros de Monclova (15-6) presumen el mejor récord en la LMB... Juan Pablo Oramas (1-1, 3.27) y Fernando Salas (0-0, 4sv, 0.00), Pítcher y Relevista del Año en la LMP, llegan hoy a la CDMX con los Olmecas de Tabasco.... Los Tigres de Quintana Roo respondieron de la mejor manera tras ser arrollados por los Diablos Rojos con un carro de batazos (29) y carreras (30), viernes y sábado en el Alfredo Harp Helú: un blanqueo combinado entre 6 brazos, encabezados por Felipe Arredondo, el domingo.