CIUDAD DE MÉXICO._ Tirso Ornelas (.288, 3, 30) reapareció después de casi dos meses en la lista de lesionados de los Chihuahuas de El Paso, sucursal de los Padres de San Diego en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Lejos se ve el estreno del jardinero en Grandes Ligas en abril y en donde no le fue bien (.071) en los pocos turnos que recibió como prospecto de altos vuelos en un ambiente pletórico de estelares.

En términos generales, incluyendo su campaña en AAA, no ha sido un verano acorde a las expectativas, pero con 25 años se pueden esperar cosas mejores para el tijuanense aún en el remanente del ciclo en curso, sin descartar, naturalmente, un regreso al Big Show.

EN Seattle seguirán honrando en vida a Ichiro Suzuki. El sábado retiraron su número (51) y ahora anuncian una estatua del asiático para 2026, a las afueras del T-Mobile Park.

Otra: Conforme se acerca la recta final del extenso calendario 2025 disminuyen las posibilidades para Alex Verdugo de encontrar acomodo en organización conocida de las Mayores. Fue el 5 de julio pasado cuando los Bravos de Atlanta liberaron al México Americano.

Una más: Julissa Iriarte, la única mujer umpire activa en la Liga Mexicana, no fue incluida entre sus compañeros para las rondas de playoffs, prevaleciendo el “club de Tobi” con 36 jueces, seis por plaza.

Y, Los Diablos Rojos les metieron 25 carreras con 33 hits a los Leones de Yucatán en los dos primeros juegos de la primera ronda de playoffs, en el estadio Alfredo Harp Helú (29,150) que registró asistencias de doble dígito, pero que no se llenó.

UN día como hoy, en 1985- Los Diablos Rojos llegan a 3 mil victorias en la Liga Mexicana, contando jornadas de postemporada, al imponerse a los Tigres 9x8, en el tercer juego de los playoffs.

En 1991 - Wilson Álvarez, lanzando su primer juego para los Medias Blancas y su segundo juego de Grandes Ligas, tiró sin hit ni carrera a los Orioles de Baltimore, ganando 7-0.

Hoy es el cumpleaños de Pablo Sandoval (39), Saúl Soto (47), Jorge Padilla (46) y Sandy Madera (45). El 11 de agosto de 2006 murió en Chihuahua el ex pítcher Eduardo Acosta (58), estelar en verano e invierno.

-“La ansiedad es como una mecedora: te mantiene en movimiento pero no te lleva a ningún lado”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Alejandro Kirk (.296, 7, 47) se fue de 9-0 el fin de semana en Dodger Stadium, mientras los Azulejos de Toronto, que ayer ganaron 5-4, perdieron la serie 2-1... A menos de un mes de la expansión de los rósters, el pítcher oaxaqueño José Rodríguez sería el único aspirante a debutar en septiembre, asignado a la filial AAA de los Dodgers de Los Ángeles, Oklahoma City. Su efectividad es alta (6.45), pero ha ponchado a 73 en 44 innings y dos tercios y su récord es de 8-2... También levantan la mano cuatro hombres con experiencia en la gran carpa: Joey Meneses (.281, 7, 49), Mets, Alejo López (.273, 2, 36), Atléticos, Víctor González (3-4, 3, 2.73), Anaheim y Omar Cruz (3-4, 4.77), San Diego.

