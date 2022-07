El club estaría pidiendo de cuatro a cinco jugadores jóvenes por el dominicano, que sean prospectos o ligamayoristas con poco tiempo de servicio, según informó Ken Rosenthal de The Athletic en FS1, citando varias de las conversaciones.

Un ejecutivo le dijo a Rosenthal que Washington no está negociando. Si un equipo no está dispuesto a pagar el precio, los Nacionales pasan la página. Claro, eso podría cambiar si llega la fecha límite y aún no consiguen ninguna opción real.

Pese a lo mucho que está pidiendo Washington, varios ejecutivos le mencionaron a Buster Olney de ESPN que creen que existe una alta posibilidad de que Soto sea cambiado antes del 2 de agosto.

(Con información de MLB)