Ex Naranjero pelea a Urías lugar en róster de Orioles

CIUDAD DE MÉXICO._ En su debut en 2020 con los Orioles de Baltimore, Ramón Urías demostró que podía batear en Grandes Ligas, de acuerdo a un grueso .360 (25-9) con 1 jonrón, dos dobles y tres impulsadas en 10 juegos, cubriendo el campo corto y la segunda base.

Pero eso no le garantiza nada para la temporada que se avecina, conocido que está disputando un lugar en el róster de apertura, en la lucha del día a día de quienes buscan establecerse en el Big Show.

Urías (.222, 1, 5) es una posibilidad del mánager Brandon Hayde para jugador de banco y hasta ayer presumía mejor semblante que sus competidores, el ex Naranjeros Pat Valaika (.154, 1, 2) y Stevie Wilkerson (.143, 0, 0).

Sin embargo, el favorito es Valaika, después que en 2020 levantó su mejor cosecha en una trayectoria que data de 2016 en la trinchera de los Rockies de Colorado, promediando en el viaje de la pandemia, .277 con 8 palos de vuelta entera y 16 remolcadas en 52 cotejos.

HASTA ahora son seis los paisanos de usted con salvoconducto a los entrenamientos en sucursales AAA, previstos para iniciar el 1 de abril, en el nuevo escenario de control absoluto de Major League Baseball.

Ellos son: Víctor Arano (Atlanta), Humberto Castellanos (Arizona), Manny Barreda (Baltimore), Édgar Arredondo (Arizona), Sebastián Elizalde (Mets) y el cátcher de los Marlins de Miami, Santiago Chávez (Miami).

Al menos otros seis que se encuentran en Arizona y Florida tendrían un pie en el estribo para ir a la categoría que se supone antesala de las mayores, pero eso ya verá conforme se incremente el éxodo, a dos semanas del corte definitivo

El lanzador oriundo de Yucatán, el derecho relevista Manuel Rodríguez, también se desvaneció del spring training, pero en su caso, con boleto para picar piedra en la filial AA.

“¿QUÉ quién es el mejor torpedero? El mejor torpedero estoy seguro que soy yo?” ¿Quién lo dijo? A) José Luis “Borrego” Sandoval, electo en 2020 al Salón de la Fama. B) Francisco Lindor, flamante contratación de los Mets de Nueva York. C) Iván Sánchez, shorstop de los Indios de Ciudad Juárez, en la Liga Estatal de Chihuahua.

La respuesta: el dominicano Francisco Lindor, en una proclama a la Yadier Molina, mientras negocia un convenio a largo plazo con su nuevo club.

NOTAS (Spring Training).- Los Angelinos de Anaheim no se ocupan mediáticamente de Gerardo Reyes, quien de su puño letra informó en las redes que ya lo operaron (“Tommy John”) y que no lo den por “occiso”. Dice que volverá más fuerte que nunca... Óliver Pérez (1e, 2h, 1jr, 3c, 0bb, 1k) sufrió ayer un resbalón como invitado fuera de róster de los Indios de Cleveland, cargando con su primer revés en la Liga del Cactus (0-1, 9.53), contra los Cachorros de Chicago... Siguen intactas las posibilidades de Alex Verdugo de repetir en la titularidad del bosque de la izquierda de los Medias Rojas de Boston, no obstante un ráquitico .100 (20-2) en la Liga de la Toronja... Los Cachorros mantienen en su campamento de Grandes Ligas al cerrador de los Cañeros de Los Mochis, Juan Gámez (0-0, 5, 1.54), a quien ordenaron parar en noviembre 2020. En cinco juegos en la Liga del Cactus, va sin decisión, con un rescate y no ha admitido rayitas en tres innings y dos tercios.