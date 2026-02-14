Ex torpedero mundialista para los Acereros

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los aficionados de los Acereros de Monclova la contratación del shortstop de la doble nacionalidad, Alan Trejo, es un “bombazo”, palabra que algunos beisboleros de la comunicación de la Liga Mexicana adoptaron del futbol nacional.

Excelentes manos y un utility para todas las posiciones del cuadro, el nativo de Los Ángeles, empero, no ha podido establecerse en Grandes Ligas porque su ofensiva es débil, según un balance de .224, 9 “homeruns” y 48 remolcadas en fracciones de cinco campañas con los Rockies de Colorado. En 2025, naufragó con un average de .175 y una producida en 14 juegos.

Incluso, en su única incursión en la Liga Mexicana del Pacífico, en 2023-2024, rindió un discreto .242 con dos jonrones y 9 empujadas en 28 juegos para los Charros de Jalisco, mientras eso sí, hacía lances de “fantasía” en el campo corto.

Trejo, quien en 2023 fue el torpedero titular de México en el Clásico Mundial, estuvo también en 2025 en la filial AAA de los Rangers de Texas, donde promedió .261 con un bambinazo y 14 impulsadas en 93 encuentros.

EN la Liga Mexicana continúa la procesión de contrataciones importadas, pero todavía sin que se conozca de una figura que provoque el grito ¡paren las máquinas!, lo que sucede muy de vez en cuando en la pelota mexicana, verano e invierno.

En ese escenario, los aficionados de los Diablos Rojos que se alborotaron por una visita sorpresa de su estelar en 2024, Trevor Bauer, para sacarse unas selfies en el estadio Alfredo Hap Helú, esperan la confirmación del regreso del estadounidense.

Y en una de esas, hasta se les podría hacer el milagrito con Julio Urías, quien al menos ya dio señales con aquella aparición en un campo de ligas infantiles de una población de Chihuahua.

LOS Navegantes de Magallanes se proclamaron campeones de la segunda edición de la Serie de las Américas. Vencieron en el juego final a los Caimanes de Barranquilla, en el evento celebrado en Caracas.

En 2025, en Managua, Nicaragua, se coronaron las Águilas Metropolitanas de Panamá, dando cuenta en el choque decisivo de los anfitriones Leones de León.

El ex ligamayorista César Izturis estuvo al frente de los Navegantes en lugar del puertorriqueño, Yadier Molina, que dejó al plantel tras la coronación en la Liga Venezolana, reclamado por los Cardenales de San Luis, que lo tendrán en la faceta de asesor.

Respecto a Izturis en el verano, volverá a trabajar con los Toros de Tijuana como parte del staff de coaches del nuevo piloto de los fronterizos, el panameño Roberto Kelly, que concluyó larga relación con los Sultanes de Monterrey.

UN día como hoy, en 1994 - Ila Borders se convierte en la primera mujer en lanzar en un juego universitario, jugando para el Southern California College de Costa Mesa. Conectó cinco hits en la victoria,12-1, sobre Claremont-Mudd-Scripps College.

En 1999 - Los Rojos de Cincinnati deciden poner fin a su antigua política de prohibir las barbas y bigotes luego de una plática entre la dueña del equipo, Marge Schott, y el recién adquirido jardinero, Greg Vaughn.

Mañanitas para Ron Cey (77), Ray Cosey (70), Mélido Pérez (60) y Ugeth Urbina (52). El 15 de febrero de 2007 se suicidó en su casa de Florida el ex lanzador Terry Enyart, después de herir a su esposa y matar a una mascota.

-“Si eres un fracasado, es muy probable que seas un excelente escritor”.- Charles Bukowski.

ENTRE suspensivos.- Nadie ha reparado en otro agente libre, el serpentinero ex bigleaguer Humberto Castellanos que en 2025 trabajó para el CTBC Brothers de la Liga de Taiwán. En su estreno en la pelota asiática, el jalisciense registró 10-7 y 3.15 en carreras limpias, pero no terminó la campaña en el club que disputó y perdió la serie final contra Rakuten Monkeys y Marcelo Martínez... Los derechos de retorno de Castellanos a la Liga Mexicana pertenecen, por si estaban con el pendiente, a los bicampeones Diablos Rojos que tienen legionarios por todos lados... Los Rays de Tampa Bay confían en que el yucateco, Manuel Rodríguez, esté en condiciones para junio o julio, tras inhabilitarlo por 60 días al resentirse de la lesión en el codo que le operaron el 8 de agosto de 2025... En asuntos receptores México americanos, Los Dodgers de Los Ángeles dejaron ir al ex seleccionado nacional Austin Barnes, y firmaron a Sebastián “Seby” Zavala, quien en 2015 jugó por México en un Premier 12 en el que Mike Brito dirigió al “tricolor” en Taiwán.