Hace 30 años, ‘paparazzis, Canseco y Madonna

CIUDAD DE MÉXICO.- Enviado al taller de reparaciones de los Caballeros de Charlotte (Medias Blancas AAA) y con quienes todavía no ha debutado, Luis González deberá esperar para una nueva oportunidad en Grandes Ligas, al menos una semana.

Al jardinero, ascendido a las mayores el 27 de abril pero que no tuvo acción, lo aquejan dolores en la espalda, no de gravedad, de acuerdo a reportes que estiman que no necesitará más de los 7 días en la lista de lesionados.

Por una u otra causa, González no ha podido materializar su presencia en tiempos de la pandemia, conocido que en 2020 solamente consumió un turno en su estreno en el Big Show y en invierno dejó con la bola en la mano a los Naranjeros de su natal Hermosillo, que ya lo habían registrado para los playoffs.

González se encontró en la enfermería al cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, y a los lanzadores Andrés Muñoz (Seattle) y Gerardo Reyes (Anaheim), estos últimos, pagando la factura de la operación “Tommy John”.

ROBERTO Ramos (.240, 4, 11), quien ayer rindió una jornada de 3 imparables en aplastante victoria de LG Twins (11) sobre Hanwha Eagles (1), parece haber entrado en ritmo en Corea del Sur que conquistó en 2020.

Ha pegado hits en seis juegos consecutivos, bateando .333 (27-9) con un jonrón y tres producidas y en 9 de 10 en los que promedia .406 (32-13) con 2 dobles, 2 bambinazos, 4 remolcadas y 4 anotadas.

Esto, mientras su equipo es segundo en el “standing” (17-13), a juego y medio de Samsung Lions, en un escenario hostil para el ex aporreador y ex mánager de Grandes Ligas, Matt Wiliams, al frente de Kia Tigers (13-17), que son penúltimos.

TRES de tres: El utility de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías (.196, 1, 5), batea .429 (7-3) en sus recientes tres juegos y mandó gente a la goma en dos de tres, después de no impulsar en 13 al hilo.

Su hermano, Luis Urías (.213, 3, 15), se ha tomado un respiro, cayendo a .125 (16-2), un doble, una empujada y 3 anotadas en sus pasados cinco desafíos como titular en el campo corto de los Cerveceros de Milwaukee.

Alex Verdugo (.306, 4, 16) ha apilado dos o más hits en 13 juegos, camino a establecerse en los prados de los Medias Rojas de Boston.

UN día como hoy, el viernes 10 de mayo de 1991, el toletero de los Atléticos de Oakland, el cubano José Canseco, es sorprendido por los fotógrafos saliendo del apartamento de la cantante y actriz Madonna, en West Side (Manhattan), y luego se va de 3-0, en derrota ante los Yanquis de Nueva York, 5x3.

**“No se llora en el beisbol”: Tom Hanks, mánager de Madonna, en la película “Ellas dan el golpe” (1992).

EN seguidillas.- Los aficionados de Monterrey volverán a ver beisbol de la Liga Mexicana y para tal efecto, hoy inician preventa entre sus abonados del “Palacio Sultán”, donde hubo pelota de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en 2019-2020, con público, y en 2020-2021 a puerta cerrada. Ni en la peor de las pesadillas de José Maíz, cuando era detractor de la LMP... A la de a fuerzas, en el transcurso de la presente semana, los Mariachis de Guadalajara informarán si jugarán o no en la casa de los Charros de Jalisco, “invadido” el otro día por hombres y mujeres con cubre bocas y que resultaron empleados del gobierno de la entidad. Cuentan que hay un recurso legal que impide el acceso a los Mariachis, la “kriptonita” de su “padrino”, AMLO, a quien le llueven amparos... Bartolo Colón únicamente ha permitido una rayita en 12 innings y tres aperturas y es cosa de horas para que lo anuncien como abridor del juego inaugural de los campeones Acereros de Monclova... Entonces, ¿los coaches y peloteros (LMB) pueden convivir con su entorno, pero no dar entrevistas, aunque sean con todas las precauciones? (Hitazo).