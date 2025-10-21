Hace un año murió Fernando Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Kirk es el primer receptor nacido en México en el clímax del otoño y el paisano 18 a partir de Roberto Ávila, de los Indios de Cleveland de 1951, que cayeron por barrida frente a los Gigantes de Nueva York.

El tijuanense buscará evitar la lista de perdedores que incluye a Aurelio Rodríguez (Yanquis) en 1981) ante los Dodgers; Karim García (Yanquis) en 2003 contra los Marlins de Florida, y Roberto Osuna (Houston) en 2019 versus los Nacionales de Washington.

Los ganadores, por estricto orden de aparición, fueron: Horacio Piña (Oakland), 1973, Enrique Romo (Pittsburgh), 1979, Fernando Valenzuela (Dodgers), 1981, Aurelio López (Detroit), 1984, Jorge Orta (Kansas City), 1985 y Erubiel Durazo (Arizona), 2001.

Asimismo, Benjamín Gil (Anaheim), 2002, Alfredo Aceves (Yanquis), 2009, Jaime García (San Luis), 2011, Fernando Salas (San Luis), 2011, Julio Urías (Dodgers), 2020, Víctor González (Dodgers), 2020 y José Urquidy (Houston), 2022.

Se conoce de otros que, se supone, recibieron un anillo, estando fuera del róster o bien con actividad durante el calendario regular: Armando Reynoso (Arizona), 2001, Alfredo Amézaga (Anaheim), 2002, Ramiro Peña (Yanquis), 2009 y Héctor Velázquez (Boston), 2019.

HACE un año, el 22 de octubre de 2024, a poco más de una semana de cumplir 64 años, murió Fernando Valenzuela en Los Ángeles, a causa de un “schock séptico”, además de una cirrosis no alcohólica y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un trastorno cerebral de rápida progresión.

Los restos del ganador del Cy Young y Novato del Año en 1981 con los Dodgers fueron incinerados después de un servicio fúnebre celebrado el 6 de noviembre y depositados en el nicho familiar en el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale.

“Es lo más desconcertante, maravilloso y gratificante que creo que hemos visto en el beisbol en muchos, muchos años”, dijo el cronista de los Dodgers, Vin Scully, sobre Valenzuela.

Los Dodgers rindieron tributo al sonorense en un homenaje en Dodger Stadium durante la Serie Mundial y con un parche (34) en su camiseta que portaron, incluso, toda la temporada de 2025, mientras que en Los Ángeles se inauguraron dos murales del más chico de 12 hermanos nacidos en Etchohuaquila.

Estas son las mañanitas para Wilbur Wood (84), David Abarca (73), Ichiro Suzuki (52) y Robinson Cano (43).

-“Puede que sea zurdo, pero siempre tengo la razón”.- Anónimo.

OBSERVACIONES: La Serie Mundial en camino será la novena inédita en los pasados 10 años y la cuarta para los Dodgers que de las anteriores tres, ganó dos.

Los Angelinos de Anaheim descartaron al dominicano Alberto Pujols y a Torii Hunter, para el timón acéfalo luego del despido en ausencia del convaleciente, Ron Washington....

ENTRE suspensivos.- Los Algodoneros de Guasave lamentan la baja de Roberto Ramos (.500, 1, 3), debido a un desgarre en el tendón del cuádricep izquierdo que necesitará de dos a tres semanas en el “hule”... La ausencia de Ramos implica una oportunidad para Yael Romero (.333, 0, 4), de 20 años y nativo de la Ciudad de México que desde 2023 se foguea en clase Rookie de los Rojos de Cincinnati (.270, 4, 48)... Nick Struck (0-0, 4.50) no registró decisión en su presentación en la Liga de Venezuela con los Tigres de Aragua. El diestro no entró en los planes de los Cañeros de Los Mochis.