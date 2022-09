Inhabilitan Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO.- Serían seis las aperturas en la agenda de Julio Urías (15-7, 2.2.29), a partir del próximo jueves y hasta la primera semana de octubre, enfrentando en Los Ángeles a los Rockies de Colorado.

Pero está sujeto a los imponderables del juego y a las súbitas decisiones del mánager Dave Roberts, de cara a la postemporada que, como usted lo sabe, tendrá un nuevo formato.

Precisamente, por eso, se puede anticipar que los Dodgers no tendrán acción en la primera ronda de los playoffs que involucrará a los tres comodines y al campeón divisional con el récord más bajo, mientras fumando esperan los dos monarcas mejor ubicados.

Urías aspira al primer lugar en carreras limpias en la Liga Nacional, en el que se mantendrá al menos de aquí a su siguiente compromiso y a un cierre ciclónico para hacer historia con una eventual segunda zafra de 20 triunfos.

En ese contexto, hace un año, al 5 de septiembre, el zurdo de Culiacán compilaba 16-3 y ERA de 3.11, cuando ganó cuatro de sus últimas cinco (4-0) salidas para unirse a Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza en el club de la “cifra mágica” de los lanzadores.

JUSTO cuando se encontraba en otro de sus buenos momentos en el bullpen de los Nacionales de Washington, Víctor Arano sufrió una distensión en el hombro que necesitará al menos 15 días en la lista de lesionados.

Se espera que el relevista, quien no había permitido carreras en siete salidas consecutivas, sobre seis entradas y dos tercios, esté en condiciones para después del día 17 del mes en curso.

En 43 apariciones en 2022, el veracruzano tiene 1-1, un rescate, 7 “holds” y efectividad de 4.50, con 44 ponches y 12 bases por bolas en 42 episodios, trabajando en Grandes Ligas por primera vez desde 2019.

UN día como hoy, en 1997—El jardinero Deion Sanders deja los Rojos de Cincinnati para unirse a los Dallas Cowboys por el resto de la temporada. Sanders lidera la Liga Nacional en bases robadas con 56, pero Tony Womack, de Pittsburgh, lo superará.

**“No me importa lo que digan de mí cuando termine con los deportes. No quiero ser conocido como otra cosa en la vida que no sea un gran padre”.- Deion Sanders.

En seguidillas.- José Urquidy (13-5, 3.51) acumula nueve actuaciones de seis innings y fracción y seis de siete o más en su cuarta temporada con los Astros de Houston... El novato de los Atléticos de Oakland, Adrián Martínez (4-3, 4.37), ganó por primera vez dos decisiones al hilo (2-0, 0.79), a Yanquis y Orioles... Joey Meneses (.327, 7, 15) despegó septiembre con la mejor cosecha en una batalla de su breve trayectoria (6-4, 1jr., 4cp) contra los Atléticos, para después caer a .143 (14-2) en tres cotejos. Al fin se ha tomado un respiro... Desde que volvió de prolongada convalecencia al elenco de los Cachorros de Chicago, el yucateco Manuel Rodríguez registra 1-0, un salvamento y efectividad de 1.80, en cuatro partidos y 5 episodios.