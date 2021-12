CIUDAD DE MÉXICO._ Los Yaquis de Ciudad Obregón y la propia Liga Arco Mexicana del Pacífico reportaron fuera de peligro y sin lesión alguna al pítcher de la tribu, Miguel Aguilar (Diamondbacks), después de recibir un golpe en el rostro, anteanoche, en el Panamericano de los Charros de Jalisco.

Al zurdo, uno de los mexicanos que en 2021 debutaron en el Big Show, lo alcanzó un vertiginoso batazo del cubano Félix Pérez y en espera de su total mejoría, los médicos le recomendaron reposo absoluto.

El pasado 22 de noviembre, en Hermosillo, el pítcher nicaragüense de los Tomateros de Culiacán, Juan Carlos Ramírez, fue impactado en la cabeza por una línea de Addison Russell y aunque abandonó pronto el hospital, continúa inhabilitado.

EL campocorto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis, sufrió “rasguños menores” en un accidente en su natal República Dominicana, cuando conducía una motocicleta, informó el San Diego Unión-Tribune.

Otra: Debido al paro de los dueños, los equipos no pueden comentar nada relacionado a sus asalariados, pero apostamos que a más de uno puso los pelos de punta enterarse que su millonaria inversión “anda en moto”, como cualquier hijo de vecina, poniendo en peligro la fachada.

Una más: El de ayer fue de “Draft” regla 5, pero sin la fase de Grandes Ligas. De ahí se proyectó el hoy retirado Joakim Soria que resultó un éxito instantáneo en el bullpen de los Reales de Kansas City, en 2007.

Y, tras dos campañas del imberbe dominicano Luis Rojas (103-119), los Mets de Nueva York incluyeron entre sus candidatos al timón a los experimentados Buck Showalter (1551-1517) y Bob Geren (334-376).

UN día como hoy, en 2006, Joakim Soria lanza el tercer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico y los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron 6x0 a los Naranjeros de Hermosillo, en el estadio Tomás Oroz Gaytán.

El derecho de 22 años, quien dejó su marca en 9-0, solamente necesitó de 76 lanzamientos para unirse a Vicente Romo (1971) y Jesús Moreno (1989) como los únicos con esa gema en la pelota invernal.

El jueves 9 de diciembre de 1993: El zurdo Randy Johnson (19-8, 3.24, 308 ponches) vuelve a firmar con los Marineros de Seattle por 20.25 millones y tres años.

“No he hablado de una extensión con Toronto. No estoy pensando en contrato grande, no ha llegado mi momento. Sé que eso viene, pero lo que me toca es seguir trabajando”: Vladimir Guerrero Jrs.

EN seguidillas.- Por segundo año al hilo, los Cañeros de Los Mochis prestaron al cubano Josuan Hernández (.279, 3jrs. 18cp), ahora a los Sultanes de Monterrey. En 2020, el jugador de cuadro y jardinero llegó para la recta final a los Mayos de Navojoa (.269, 1, 14)... En Ciudad Obregón presumen a tres de los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown: Buck O’Neill (1950-1951) y Tony Oliva (1998-1999), como sus mánagers y a Orestes Miñoso en calidad de refuerzo en los playoffs de 1969-1970... Los Guerreros de Oaxaca echaron el guante a Kyle Martin (.287, 15jrs., 37cp), líder jonronero en la Arco y descubrimiento de los scouts de los Mayos en una Liga Independiente.