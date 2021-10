Esto, después de un mensaje poco esperanzador para la afición mazatleca que Paredes compartió en sus redes sociales, donde menciona que hasta este momento no se ha dado ningún acuerdo con la institución del puerto.

“Al parecer no se ha llegado a ningún acuerdo con el equipo Venados de Mazatlán. A toda la afición que me está preguntando que si iré o no, todavía no es seguro que estemos por allá”, compartió Paredes.

Paredes, quien se estimaba llegara a aportar poder en el ataque de los rojos integrándose en la parte medular del line up, no tuvo la temporada que hubiera esperado para este 2021, pues le tocó jugar en sucursal Triple A de Tigres de Detroit mayormente y subió algunos juegos con el equipo mayor.

Sin embargo, el optimismo por parte de los seguidores de Venados no deberá de desaparecer, pues aún existe la posibilidad de que Paredes, quien jugó como tercera base en la temporada con Mazatlán, vuelva a vestir la casaca roja.

“¡Una disculpa y bendiciones mi gente!”, cerró su mensaje.