CIUDAD DE MÉXICO._ Después de Jake Sánchez (100) y el líder de todos los tiempos, Isidro Márquez (134), ¿quién para convertirse en el tercero con ese triple dígito en el renglón de juegos salvados en la Liga Mexicana del Pacífico? A corto, mediano y largo plazo, nadie.

Porque los más cercanos se encuentran a las puertas del retiro, el ex bigleaguer Fernando Salas (58), y el ex prospecto de los Atléticos de Oakland, Andrés Ávila (54), quien no reportó en el actual ciclo a los Cañeros de Los Mochis.

A los 38 años, Salas sigue vigente en el bullpen de los Naranjeros de Hermosillo, pero no como cerrador de tiempo completo, sumando solamente dos rescates.

Así que de mucho mérito la hazaña del México americano que a los 32 años es desde ya un “peligro” para el récord de Márquez, quien dicho sea de paso, también es el número uno en la Liga Mexicana (301)

LA Liga Mexicana dio ayer de manera oficial la bienvenida a los Dorados de Chihuahua para su quinta etapa en el circuito, a donde llegaron en 1940, pero con un historial de sólo 15 campañas, las más recientes, cuatro, entre 2007 y 2010.

¿Harán huesos viejos esta vez? Quienes aceptaron el reto, aseguran que traen un proyecto duradero para una zona 100% beisbolera, aunque los aficionados están distraídos con su pelota local, que es bastante buena.

Los Dorados debutaron en 1940 y no regresaron el siguiente calendario, sino hasta 1973, para irse en 1982. Volvieron en 2007 para conseguir en un corto periodo de cuatro veranos sus mejores dos actuaciones, en 2008 (54-53) y 2010 (59-48), calificando en ambas.

UN día como hoy, en 1969- Los Cañeros de Los Mochis y el zurdo Salvador Sánchez propinan a los Yaquis de Ciudad Obregón su tercera blanqueada consecutiva en el “Round Robin”, 5x0. Perdió Ramón Arano.

En otros resultados del playoffs de ese año-Jonrón de Rubén Amaro en el décimo inning rompió un empate y los Tomateros de Culiacán derrotaron 2-1 a los Naranjeros de Hermosillo. En duelo de cubanos de Grandes Ligas, Pedro Ramos superó a Luis Tiant.

El martes 21 de diciembre de 1999 - Los Dodgers de Los Ángeles son multados con 50,000 dólares y se les prohíbe buscar jugadores de República Dominicana durante un año como penalización por haber contratado al antesalista Adrián Beltré cuando tenía 15 años.

A Beltré no se le concede la agencia libre, según el comisionado Bud Selig, porque participó en el plan y porque ese reclamo se hizo demasiado tarde. La asociación de jugadores protestó, pero el fallo se mantuvo.

**”Veo grandes cosas en el beisbol. Es nuestro juego, el juego americano”.- Walt Whitman.

ENTRE suspensivos.- Los Tomateros de Culiacán despidieron ayer a su coach de bateo, el puertorriqueño Carlos Rivera, y entregaron el cargo a su asistente, Jorge “Chato” Vázquez... El mánager de los Algodoneros de Guasave, Óscar Robles, hizo el miércoles un viaje relámpago ahí nomás tras lomita, a Chihuahua, para su presentación como piloto de los Dorados... Murió Dave Wehrmeister (1952-2023), lanzador ex ligamayorista (4-9, 2, 5.65) que en sus mocedades tiró para los Yaquis (3-3, 2.25) en 1973-1974 y en la primera temporada en la LMP de Águilas de Mexicali (7-6, 2.70) en 1976-1977.

rl4460620@gmail.com