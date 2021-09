MAZATLÁN._ Se fue de la organización por un corto tiempo, pero nuevamente está de regreso al equipo de sus amores y con el que debutó en el beisbol invernal.

El nacido en El Habal, ya con una madurez en todos los aspectos, Jesús Barraza vuelve a Venados de Mazatlán a cumplir con el rol tan importante de las últimas entradas.

“Muy contento de volver a casa, estuve muy a gusto en Guasave, pero no es como estar en casa y me siento muy contento, yo siempre lo he dicho, soy venado de corazón”, dijo Barraza.

El lanzador derecho se presentó en la Mex-Pac con Venados en la temporada 2012-2013, y durante muchos años e inclusive este pasado verano, ha estado ligado con el color rojo al defender la casaca de El Águila de Veracruz, equipo de expansión este pasado verano en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Ahora que regreso veo que es un equipo muy renovado, tiene mucha juventud, y creo que vamos hacer un buen trabajo. La verdad me siento muy motivado para hacer el trabajo y es lindo estar de nuevo con nuestra gente”.

El alguna vez pítcher perteneciente a la organización de los Piratas de Pittsburgh llega a los Rojos del puerto tras un cambio con Algodoneros por el también serpentinero derecho Carlos Morales.

Barraza fue campeón con Mazatlán en la edición 2015-2016 y pasó los dos últimos inviernos con Guasave.