Joey Meneses es líder de bateo, impulsadas y en dobles en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Brandon Valenzuela (.261, 7, 19), rindió el sábado un discreto desafío de un imparable en cuatro viajes, pero estuvo acertado en la defensiva y los Azulejos de Toronto vencieron a los Cachorros de Chicago, 8 a 6, en el Wrigley Field lleno hasta las lámparas.

Además, el muchacho de Hermosillo tiene mucho de qué presumir: ha pegado hits en cinco juegos consecutivos y en nueve de sus últimos 10, promediando en ese periodo un sólido .364 (33-12) con 3 bambinazos, 3 dobles, 9 empujadas y 4 anotadas.

No se trata, naturalmente, de ponerlo a pelear con Alejandro Kirk (.179, 1, 4), quien seguramente estará detrás del plato en el último de la serie interligas que hoy se decidirá, pero Valenzuela trae su propia fiesta.

Otro enrachado, Jonathan Aranda, que ayer se fue de 4-1 en derrota de los Rays de Tampa Bay, 4x3, contra los Nacionales de Washington. Es primero en impulsadas (51), segundo en cuadrangulares (12) y tercero en bateo (.275) entre sus compañeros del elenco de Florida.

JOEY Meneses entró a la actividad del fin de semana como líder de bateo (.347), hits (96), dobles (20) y carreras producidas (75) en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, actuando para los Aviadores de Las Vegas, sucursal de los Atléticos.

Por ahora, en Sacramento oyen pero no escuchan, miran y no ven, el clamor del “culichi” a punta de macanazos en un circuito en donde los lanzadores que pretenden dar el salto a la gran carpa, no dan concesiones de ninguna índole.

Lo bueno es que, si algo le sobra a Meneses, aparte de “galleta”, desde luego, es paciencia para aprovechar y agotar oportunidades, llegando a extremos de una terquedad... en el buen sentido de la palabra.

En el lado opuesto, el novato Jared Serna (.246, 8, 30) paulatinamente ha mejorado su performance, haciendo antesala en la filial de los Marlins de Miami, Jacksonville, en la otra Liga AAA, la Internacional.

Dos paisanos más que rinden en AAA aspiran a debutar en el Big Show, el tercera base Ramón Mendoza (.301, 5, 27) y el pítcher de relevo, Luis Enrique Gastélum (7-1, 3, 2.58), asignados por los Cardenales de San Luis en Memphis.

EN su primera actuación en 10 días, Roberto Osuna trabajó un inning sin hit ni carrera para mantener ventaja por décima vez en la temporada y ayudar a los Halcones de Softbank a imponerse 10-7 a los Luchadores de Nippon Ham, en la Liga de Japón.

Osuna redujo su efectividad a 0.95, retirando el séptimo capítulo (1k, 1 bb), en su nuevo rol en el bullpen de los campeones vigentes de la NPB. Lleva 16 relevos consecutivos sin admitir carreras.

El sinaloense solamente suma una decisión en la temporada y fue una derrota, en 19 entradas sobre 19 apariciones, 18 chocolates y dos bases por bolas, levantando la mano para que lo tomen en cuenta para salvar triunfos.

UN día como hoy, en 1976 - Bert Blyleven lanzó un juego sin hits ni carreras, llevando a los Rangers de Texas a una victoria ajustada sobre los Atléticos de Oakland por 1-0. En su siguiente apertura, el 26 de junio, Blyleven volverá a ganar 1x0, permitiendo sólo un hit a los Medias Blancas de Chicago en 10 episodios.

En 1998- Los Dodgers de Los Ángeles despidieron al gerente general, Fred Claire, y al mánager Bill Russell. El ex mánager Tommy Lasorda es contratado como gerente interino y Glenn Hoffman, quien dirige al equipo filial AAA Duques de Albuquerque, asume el cargo de piloto interino.

Mañanitas para Rick Sutcliffe (70) y Luis Carlos Rivera (48). Hoy cumpliría años el ex receptor Charlie Moore (73), quien murió el 26 de mayo de 2026. El ex gerente de los Dodgers Al Campanis falleció el 21 de junio de 1998 (81).

-“Mira, escucha y aprende. Tú no puedes saberlo todo. Quien piensa así está destinado a la mediocridad”.- Donald Trump

ENTRE suspensivos.- Los Diablos Rojos surtieron a los Sultanes de Monterrey con sendas palizas en sábado y domingo en el Alfredo Harp Helú... Tras un arranque lento, los colorados están nuevamente en plan de colosos encaramados en la cima sureña, mientras algunos insisten en que lo que se refleja en el diamante son los billetes de su dueño... Más bien es suerte y buen tino de sus operadores en el reclutamiento de extranjeros. Porque el único realmente caro en la nómina es el cuarentón dominicano, Robinson Canó... En Aguascalientes, contrario a lo establecido, los Rieleros se reservan el derecho de reportar las asistencias en el estadio Alberto Romo Chávez. Se vale pensar entonces que han sido flojas, una constante desde hace algunos años en la capital hidrocálida... En ese tenor, en Oaxaca hubo casi 10 mil aficionados hace un mes cuando estrenaron el Yu’ Va que generosamente les mandó construir el CP Harp Helú, pero desde la noche siguiente las cosas volvieron a la normalidad con las mismas recaudaciones que reportaban en el viejo parque Eduardo Vasconcelos, ya derruido.