CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Urías está batallando para entrar en ritmo en su rehabilitación con los Sonidos de Nashville, finca AAA de los Cerveceros de Milwaukee, de acuerdo a un average de .194 y una producida en siete desafíos.

El utility era elegible para regresar a Grandes Ligas el 30 de mayo, pero el equipo decidió que debe tomar más turnos en un nivel demandante.

Recordemos que Urías se lastimó la pierna izquierda (corva) en el juego inaugural, el 30 de marzo en el Wrigley Field de Chicago, después de cuatro viajes a la caja de bateo.

Días atrás, el jonrón de tres carreras del sonorense había puesto a México en ventaja sobre Japón en las semifinales del Clásico Mundial, en Miami.

PATRICK Sandoval (3-5, 4.14), el zurdo de los Angelinos de Anaheim que tiró muchos strikes para México en la conflagración beisbolera de marzo, sufrió ayer su cuarta derrota consecutiva, sacudido por los Astros en Houston.

Otra: Joey Meneses (.306, 2, 30) batea .421 (19-8), aunque sin extra bases y dos remolcadas en sus pasados cinco juegos con los Nacionales de Washington.

Una más: El cátcher y designado Alejandro Kirk (.262, 2, 15) impulsó el sábado con un sencillo la rayita que hizo ganar a los Azulejos de Toronto 2x1 ante los Mets de Nueva York.

Y, sin asegurarlo, el alto mando de los Dodgers de Los Ángeles contempla la reaparición de Julio Urías para el venidero fin de semana, en Filadelfia.

UN día como hoy, en 1996: Pamela Davis, miembro de los Colorado Silver Bullets, lanza una entrada de relevo sin anotaciones y obtiene la victoria en un juego de exhibición de ligas menores.

Se cree que es la primera mujer en pitchar para un club granja de las ligas mayores bajo la estructura actual del sistema de ligas menores.

**“Nadie alcanza el éxito sin enfrentar problemas que lo impulsen hacia él”.- Aroldis Chapman.

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco van a todas siguiendo la huella de sus legionarios en verano. Reportaron que Luis Iván Rodríguez, quien cambió el glamour de la LMB por la Liga Estatal de Chihuahua, compila 2-0 y 1.80 en carreras limpias con los Dorados de Chihuahua...El naturalizado Nick Struck (4-0, 2.68) y el ex prospecto de los Cachorros de Chicago, Faustino Carrera (4-1, 1.67) encabezan la rotación abridora de los Toros de Tijuana... A propósito, los fronterizos no han extrañado dos ausencias de campeonato en el campo corto, José Guadalupe Chávez (.287, 2, 13), que enviaron a los Mariachis de Guadalajara, y al lesionado Amadeo Zazueta (.275, 0, 4), porque Jack Mayfield (.359, 4, 20) mantiene en lo alto su cartel de ex ligamayorista.