Jonathan Aranda empuja fuerte en AAA

CIUDAD DE MÉXICO._ En su primera temporada en AAA, el novato de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda (.337, 3jrs, 19cp), es la revelación de los Toros de Durham, actuando a la defensiva en la primera, segunda y tercera bases.

En sus pasados 10 juegos, el nativo de Ciudad Obregón, bateó un robusto .500 (38-19), con 4 dobles, 3 cuadrangulares, 11 impulsadas y 10 anotadas, haciendo causa común hasta hace unos días con Isaac Paredes (.364, 0, 2), actualmente el equipo grande.

Los Rays ya tuvieron a otro mexicano destacado en la antesala de las Mayores, Esteban Quiroz, y lo ignoraron para efectos de un ascenso. La suerte de Aranda podría ser diferente, conocido que se trata de un muchacho de apenas 23 años.

LOS Acereros de Monclova siguen apostando por el pitcheo nacional y ahora se sacaron de la “chistera” al experimentado zurdo Jorge Luis Castillo, quien no trabaja en la Liga Mexicana desde 2019, con los Tigres de Quintana Roo (11-8, 4.60).

Sin embargo, el nativo de Culiacán viene de dos buenos inviernos en las filas de los Naranjeros de Hermosillo. En 2019-2020 (3-3, 1.93) y 2020-2021 (1-4, 2.63), aunque no participó en la pasada edición de la llamada Liga Arco.

Castillo, de 41 años, posee una hoja de servicios de 15 años en la LMB, sirviendo a Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y los felinos, compilando 74-60 y 4.68 en carreras limpias.

OBSERVACIONES: Mientras llega el momento —que llegará— de echar mano nuevamente del hombre que les ha funcionado en los últimos años, Juan José Pacho, los Venados de Mazatlán destaparon ayer a Sergio Omar Gastélum para el timón que en la pasada edición maniobraron el dominicano Eddie Díaz y el puertorriqueño Robinson Cancel.

Por primera vez la Liga Mexicana y Mexicana del Pacífico coincidieron en algo: la suspensión indefinida al umpire Humberto Sáinz, impuesta por la LMP, después de los sucesos del 20 de diciembre de 2021 en Mazatlán, usted se acuerda. El cotizado ampáyer no aparece en ninguna de las cuartetas que están oficiando en el casi centenario circuito.

UN día como hoy, en 1982-- Gaylord Perry, de los Marineros de Seattle, se convierte en el decimoquinto lanzador de Grandes Ligas con 300 victorias cuando vence a los Yanquis de Nueva York, 7 a 3, en el Kingdome.

Perry se convierte en el primer lanzador en lograr su victoria número 300 desde que Early Wynn lo hizo en 1963.

**”Siempre tengo grasa en al menos dos lugares, en caso de que los árbitros me pidan que limpie uno. Sin embargo, nunca quise que me atraparan con nada, no sería profesional”.- Gaylord Perry.

EN seguidillas.- Luis Urías reapareció en el Big Show con la espada desenvainada. En sus primeros tres juegos en el orden al bat de los Cerveceros de Milwaukee, promedió .444 (9-5) con un jonrón, dos impulsadas y 4 anotadas... En la otra cara de la moneda, el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Alex Verdugo (.217, 3jrs., 13cp), cayó en un profundo bache: .122 (41-5), dos producidas y una anotada en sus pasados 10 juegos... Dentro de la debacle de los Rojos de Cincinnati, Luis Cessa (0-0, 3.48), sólo ha tolerado carreras en siete de sus nueve actuaciones en 2022.