Julio Urías abrirá

CIUDAD DE MÉXICO.- A una horas del inicio de hostilidades en la Liga Mexicana del Pacífico, el mánager de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, llegó a la capital sinaloense, después de dirigir la pretemporada prácticamente a “control remoto”, mientras trabajaba para los Angelinos de Anaheim, según el encargado del equipo, el coach de banca Noé Muñoz.

Los guindas romperán el hielo hoy en casa como anfitriones de los Algodoneros de Guasave con un orden al bate sin extranjeros, aunque tendrán un apelativo que podría confundir a los profanos: Wilson (Alex), que es de Los Mochis y que rendirá detrás del plato y en el rol de bateador designado.

El primera base Efrén Navarro a quien hace rato le concedieron la nacionalidad que nuestra Constitución le otorga, sería el único con algo de tufo estadounidense, acompañando a la base nativa de los cuatro campeonatos: Guadalupe Chávez, Ramiro Peña, Sebastián Elizalde, Emmanuel Ávila, Alí Solís, Alán Sánchez y Jesús Favela.

ENTRE tanto, los campeones Charros de Jalisco andan en las mismas y esta noche cuando reciban a los Venados de Mazatlán lo harán con únicamente un importado a la ofensiva, el cubano Dariel Álvarez, que ha sido un cheque al portador en sus previas cuatro temporadas: 2018-2019 (.315, 14, 38), 2019-2020 (.301, 16, 56), 2020-2021 (.309, 8, 39) y 2021-2022 (.343, 6, 27).

El ex bigleaguer hará entonces causa común con Julián Ornelas, José Manuel Rodríguez, Amadeo Zazueta, Agustín Murillo, Japhet Amador, José Juan Aguilar, Missael Rivera, Jared Serna, Fernando Flores, Santiago Chávez , Agustín Ruiz, Fernando Villegas, Sergio Pérez, Edson García y varios más.

La directiva de los González Íñigo se han fijado la meta del bicampeonato y una de las piezas sueltas que piensan acomodar más adelante es el cerrador conquistador de Japón, Roberto Osuna (4-1, 10, 0.91), quien francamente tuvo un “tour” exitoso cuanto descansado, acumulando solamente 29 entradas y dos tercios.

OBSERVACIONES: Tras consultarlo con la almohada, el piloto de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, decidió enviar a Julio Urías en el primero de la Serie Divisional, hoy, ante los Padres de San Diego, en Chávez Ravine.

José Urquidy deberá sentirse en su elemento en la faceta de relevista en la serie divisional en la que los Astros de Houston son favoritos sobre los Marineros de Seattle. En cinco de sus 11 juegos en postemporada (3-2, 4.05), el mazatleco la giró en el bullpen.

UN día como hoy, en 1965: Los Tomateros de Culiacán juegan su primer encuentro en la Liga Sonora-Sinaloa y derrotan 6x0 a los Cañeros de Los Mochis, en el estadio General Ángel Flores. Evelio Hernández superó a Francisco Ramírez.

El miércoles 11 de octubre de 1967: El campocorto Rico Petrocelli conecta un par de jonrones y los Medias Rojas de Boston se imponen 8 a 4 a los Cardenales de Luis, en el sexto juego de la Serie Mundial. La victoria de los Medias Rojas obliga a un séptimo y decisivo juego, que ganarán los Cardenales.

**“Cuanto más practicas el beisbol, menos dependes de tu forma física. Es una guerra mental más que otra cosa.”- Alex Rodríguez.

EN seguidillas.- Milán Tolentino, hijo del ex ligamayorista José Tolentino y prospecto de los Guardianes de Cleveland, entre las novedades de Águilas de Mexicali. En 2022, bateó .333 con un jonrón, 26 impulsadas y 8 robos en clase A... Los Cañeros no han explicado respecto a la no comparecencia del lanzador, Nick Struck, una de sus adiciones del receso. En febrero pasado se los mandaron los Sultanes de Monterrey, a cambio del antillano Josuan Hernández que ahora es materia dispuesta en Mazatlán... Algodoneros (50), Mayos (22) y Cañeros (19), las franquicias con más años sin celebrar un banderín.