CIUDAD DE MÉXICO._ La posibilidad de que Julio Urías (13-3, 3.29) levante una cosecha de 20 victorias empieza a diluirse, no porque el sinaloense no tenga el talento, fortaleza y demás cualidades, sino porque en los tiempos que le tocaron vivir, no depende exclusivamente de su esfuerzo para aspirar a ganar. En el pasado, desde luego, también existieron los relevistas, pero era menor la participación del bullpen con un abridor enfilado, mínimo hasta el octavo episodio, defendiendo mucha o poca ventaja. Hoy en día, quien tira cinco innings, una constante, su suerte queda a merced de los brazos descansados que, hasta antes de la “regla Manfred”, entraban y salían a partir del sexto rollo, sacando un out o ninguno. Cuando los zurdos Fernando Valenzuela (21-11, 3.14) y Teodoro Higuera (20-11, 2.79) alcanzaron los 20 éxitos en 1986, completaron 20 —tope en la Liga Nacional— y 15 juegos, para Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee, respectivamente. A diferencia de Esteban Loaiza (21-9, 2.90) en 2003 con los Medias Blancas de Chicago, que sólo tiró 9 episodios en una ocasión, en un escenario en el que los mánagers empezaron a cuidar más a los inicialistas. Urías no pudo o no lo dejó Dave Roberts aguantar al menos seis entradas en sus recientes cuatro aperturas, pero a su favor habría que decir que en ese lapso en el que sólo logró un triunfo, registró efectividad de 1.31. OBSERVACIONES: Alex Verdugo (.281, 11 jrs., 42 cap) tuvo ayer, en una paliza a los Orioles de Baltimore (2), su primer juego de 4 imparables (5-4, 1cp, 3a) para los Medias Rojas de Boston (16) y tercero de su trayectoria. En 2019, con los Dodgers, consiguió dos frente a los Rockies de Colorado. Un cuadrangular solitario del venezolano Yohel Pozo, de los Rangers de Texas, puso fin a una seguidilla de 17 relevos sin admitir carreras de Sergio Romo (1-0, 3.25), en derrota de los Atléticos de Oakland. UN día como hoy, el domingo 15 de agosto de 1965, la comunidad japonesa de San Francisco celebra el Día de Masanori Murakami en el Candlestick Park, para honrar al primer jugador japonés en llegar a las Grandes Ligas. Habitualmente relevista, Murakami hace su primera y única apertura en las Mayores (2.1 Ip, 4h, 3c, 1bb, 4k), y los Gigantes superan a los Filis, 15-9. El mismo día y año, los Tigres de la Ciudad de México se proclaman campeones de la Liga Mexicana, encabezando el standing todos los días, en un total de 139 juegos (82-57) a rol corrido. **”Es difícil no ser romántico con el beisbol”: Billy Beane. EN seguidillas.- Preparando su retorno al Big Show, Isaac Paredes, de 2-1, un jonrón, dos producidas, tres anotadas y tres bases por bolas, en su primer juego en la sucursal clase A de los Tigres de Detroit, Lakeland... Desde que regresó de Grandes Ligas, Miguel Aguilar (3-4, 15sv, 5.08) compila 0-2 y pcl de 30.45 en tres relevos con los Aces de Reno (Arizona)... Esteban Quiroz (.268, 6, 25) circula nuevamente en la filial AAA de los Rays de Tampa Bay, Toros de Durham, después de una convalecencia de más de un mes. Como parte de su rehabilitación, bateó.417 (12-5), un doble, un triple, dos jonrones y remolcó a 9 en 4 juegos en una liga de novatos.

